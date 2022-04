"Ecoute, jolie Marcia" de Marcello Quintanilha : un Fauve d’Or au cœur tendre

Quintanilha nous propose le portrait d’une héroïne magnifique sous le charme de laquelle on tombe très vite. Il a imaginé sa Marcia en évitant tous les pièges qui pouvaient se présenter à lui. Marcia n’est pas belle, au sens conventionnel du terme. Elle est trop grosse et les traits de son visage sont trop durs. Mais elle assume ce qu’elle est car c’est aussi une protection qu’elle se donne face aux difficultés de la vie. Ses excès corporels sont autant de forces qui l’aident à bâtir sa personnalité et à faire d’elle une infirmière compétente et reconnue. Son physique devient une carapace, mais une carapace avec des failles, comme ses interrogations sur sa féminité, et, surtout, sur l’éducation de sa fille. Par la grâce du trait de Quintanilha, on se prend d’affection pour Marcia et on lui trouve un charme fou.

Le style graphique de cette BD est incroyable ! Quintanilha réalise ses cases avec très peu de traits. Si on avait accès aux images avant leur mise en couleur, je pense qu’on serait saisi par leur dépouillement. Les cases elles-mêmes, d’ailleurs, ne sont pas délimitées par des traits, comme pour laisser de la liberté aux personnages. Cette économie de traits met en valeur le travail sur les couleurs. Le résultat fait surgir beaucoup d’émotion, comme si cette mise en couleur animait le récit, lui donnait vie. Et que dire des expressions des visages. Si cette BD palpite entre nos mains, c’est parce qu’elle regorge d’émotions et de moments à haute intensité. Vous aurez les vôtres, mais moi, j’ai été bouleversé par la relation mère-fille, en particulier au moment de l’arrestation de cette dernière, ainsi que par les retrouvailles de Marcia avec son compagnon.