Écologie positive : une stratégie de progrès, de croissance et de puissance pour le retour de la France (épisode 4)

Quatrième épisode de la série d'Yves Roucaute consacrée à l'écologie.

Yves Roucaute est philosophe, épistémologue et logicien. Professeur des universités, agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d’État en science politique, docteur en philosophie (épistémologie), conférencier pour de grands groupes sur les nouvelles technologies et les relations internationales, il a été conseiller dans 4 cabinets ministériels, Président du conseil scientifique l’Institut National des Hautes Etudes et de Sécurité, Directeur national de France Télévision et journaliste.

(Notes à partir desquelles a été prononcée la conférence du 9 septembre 2023 prononcée pour la formation du parti Les républicains, après la publication de L’Obscurantisme vert. La véritable de la condition humaine aux éditions du Cerf. )

Série à plusieurs épisodes. ©YInternationalConsulting

Épisode 4

II. 1. La fable de l’épuisement de ressources de la nature

L’un des prétextes majeurs donnés par les obscurantistes pour justifier leur attaque contre la croissance et vendre leur « transition écologique » est la fable d’une humanité qui détruirait la planète en épuisant ses ressources. Ce qui alimente la dépression morale de l’occident coupable de faire brûler, et en plus, d’épuiser Cosette.

Cette fable est celle des bobos ignorants et insensibles la souffrance humaine, en particulier populaire.

Non, rien ne justifie ni la décroissance, ni même la sobriété.

Il n’y a aucun risque d’épuisement de l’énergie car celle-ci est inépuisable. Et, oui, il est temps de rendre obligatoire les cours de physique, de chimie, de biologie pour tous jusqu’en terminale et dans les écoles de journalisme afin de sauver les esprits de l’ignorance et de reprendre le chemin des Lumières en saluant le bel avenir de l’humanité comme j’ai tenté de le faire dans ce livre et le précédent, qui s’appelait précisément Le bel avenir de l’humanité, et qui avait conduit à relancer la collection de Raymond Aron, l’Esprit libre, aux éditions Calmann-Lévy.

Pour vendre leur fable, les obscurantistes distinguent les réserves, ce qui est exploitable et connu, des ressources qui seraient toutes les énergies fossiles dont la terre disposerait mais que l’on n’exploite pas maintenant. Et, hop ! à chaque fois que l’humanité exploite une ressource, il y en aurait moins. Déprimons, et sauvons la planète. D’où cet appel à préserver, à recycler, à freiner la consommation et à ces prières devant le simulacre d’énergies alternatives, qui, elles, ne s’épuiseraient pas et n'épuiseraient pas Gaïa-Cosette.

Écologie positive : une stratégie de progrès, de croissance et de puissance pour le retour de la France (épisode 1)

Mais, d’abord, chers amis, quel est donc ce diable vert qui nous empêcherait de découvrir de nouvelles ressources et d’augmenter les réserves par leur meilleure exploitation ?

Ainsi, s’agissant des seules énergies fossiles, le G.I.E.C. alertait sur leur épuisement en 2010, montrant du doigt les réserves de pétrole estimées alors à 1025 milliards de barils. Les réserves sont estimées aujourd’hui à 1800 milliards en 2020 et on en découvre tous les jours comme dernièrement des gisements monstrueux en Chine et en Côte d’Ivoire.

Cela vaut aussi pour le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel comprimé, qui ne pollue pas, pour les sables bitumineux ou le schiste présent jusqu’en offshore profond. La seule huile de schiste représente 15 à 20 % des réserves du pétrole. Un bonheur pour les plus grandes puissances, comme les États-Unis, premiers producteurs de gaz, grâce au schiste qui leur a assuré la souveraineté énergétique

Et, surtout, on sait maintenant en produire artificiellement à partir des biotechnologies et des nanotechnologies. Par exemple, les biotechnologies que l’on appelle « blanches », en produisent à partir des cyanobactéries de la mer : on construit des micro-organismes artificiels capables de produire des hydrocarbures (alcanes, propane, nonane…) et de l’hydrogène.

On peut aussi en produire à partir du tournesol, du colza, de la betterave...

Oui, même cette énergie fossile n’est pas en voie d’épuisement.

Mais surtout, ces idéologues ignorent que toute l’histoire de l’humanité démontre que nous augmentons notre puissance en inventant de nouvelles façons de dominer la nature pour en extirper ses richesses infinies.

Écologie positive : une stratégie de progrès, de croissance et de puissance pour le retour de la France (épisode 2)

Car si la planète est difficile à vivre pour l’humanité, elle est aussi une caverne d’Ali Baba que nous pouvons exploiter et dont nous venons seulement d’ouvrir la porte.

Cela d’abord parce qu’elle n’est pas un être vivant. Elle est composée d’atomes eux-mêmes composés de particules élémentaires, les quarks, les leptons et les bosons, selon les 4 types d’interaction fondamentales qui régissent l’univers.

Donc autour de nous, il y a une énergie infinie que nous commençons seulement à exploiter.

Oui, des atomes partout.

Clairement, nous en sommes au début de l’exploitation de l’énergie atomique qui ne se résume pas, et de loin, à l’industrie nucléaire.

Parlons d’abord de celle-ci.

Une centrale de 1450 MW équivaut à 10 000 éoliennes, excusez du peu.

Devant cette manne infinie offerte par les atomes de la nature, la Chine, les USA et bien d’autres pays ont intensifié leurs investissements.

Au lieu de l’uranium, la Chine a lancé dans le désert de Gobi la première centrale à sels fondus au thorium. Et tous les labos travaillent sur la fusion nucléaire, au lieu de la fission, sans déchets radioactifs et avec du deutérium quasi inépuisable et du tritium.

Où en est la France qui était un pôle-position sur le nucléaire ? La France idéologisée à fait fermer Fessenheim, Elisabeth Borne ayant même prétendu le faire au nom d’une écologie de responsabilité. Et nombre de centrales ont été arrêtées

Le modèle des idéologues c’est celui de l’irresponsabilité allemande qui a réussi ce magnifique coup de génie vert de devenir dépendante de la Russie, d’avoir dû relancer l’exploitation du charbon et d’avoir troqué la course à la croissance contre la course à la récession, la première de son histoire, menaçant d’entrainer l’Union européenne dans une même déconfiture verte.

Écologie positive : une stratégie de progrès, de croissance et de puissance pour le retour de la France (épisode 3)

Et la France ? Après ses tergiversations, le gouvernement français semble revenir à plus de bon sens. Donc au nucléaire. Mais que de temps perdu ! Et il est resté « en même temps », dans l’idéologie obscurantiste.

Et que d’investissement pour des moulins à vent, alors que la seule intelligence artificielle, sinon les périodes de grand froid et le développement industriel, exigent une consommation d’énergie à laquelle il faut répondre au plus vite, et à laquelle seul le nucléaire, sous toutes ses formes, jusqu’aux petits réacteurs modulaires, peut répondre.

Mais l’industrie nucléaire est l’arbre qui cache l’entrée de la caverne d’Ali Baba. Utiliser les atomes, ce n’est pas que le nucléaire.

Parlons des nanotechnologies. À partir des atomes voilà une production sans déchets inépuisable qui ouvre des possibilités d’innovations infinies.

Par exemple, au lieu de faire la chasse au carboné, on a ainsi créé du graphène à partir des atomes de carbone, ce qui crée des produits plus légers que l’acier mais 10 fois plus résistants. Bon conducteur du courant et transparent, il peut remplacer l’oxyde d’étain et même dessaler la mer.

Nous en sommes au début de l’explosion des innovations nanotechnologiques. Production et stockage de l’énergie, ordinateurs quantiques, nanomatériaux, nanobiologie, moteur biométrique, microfibres, micro-plastiques, nanofils, nanoplots, nanotubes de carbone.

Un monde merveilleux pour traquer la souffrance et la mort. Songez à ces nanorobots qui traquent les cellules cancéreuses. L’explosion est en marche avec un chiffre d’affaires qui suit.

Utiliser l’infiniment petit, c’est aussi parler des biotechnologies.

À partir des micro-organismes vivants, comme les bactéries, voilà une production à l’horizon inépuisable dans l’énergie, l’agriculture, la santé, l’industrie, l’exploitation sous-marine dont nous n’exploitons pas 1% des ressources. Oui 1% seulement et songez que dans un millilitre d’eau de mer, il peut y avoir jusqu’à plusieurs millions de cellules bactériennes,

Plus de 1224 milliards de dollars en chiffre d’affaires l’an dernier pour les biotechs, et près de dix fois plus prévus d’ici 2030.

Mais où est la France ? La France bureaucratique et idéologisée perd chaque année des places. Hier 11ème, aujourd’hui 12me dans le monde et moins de 1% de la capitalisation mondiale, à la 7ème place seulement en Europe, 2 fois moins que le seul État du Maryland, 20 fois moins que le Massachussetts où il y a 10 fois moins d’habitants.

Parlons-en de l’hydrogène, comment pourrait-il être épuisé ? Il compose 75%, de l’univers, est-ce rien ? Il est partout présent sous une forme simple ou associée dans des molécules, dans l’air, l’eau, les hydrocarbures… On en découvre tous les jours des gisements sous forme simple et on peut chaque jour en produire plus, par exemple en l’extirpant des molécules d’eau.

Ce qui produit en effet des gaz à effet de serre en masse, mais rien d’inquiétant, sauf pour ceux qui fantasment sur la destruction de la planète pour apeurer le gogo.

Et parlons-en même du C02.

C’est une molécule pas un esprit mauvais sorti de l’humanité.

Elle est composée d’atomes de carbone et d’oxygène.

Des atomes ? Chouette. Donc, elle peut être décomposée et utilisée comme source d’énergie pour l’humanité ? Oui, et même source d’oxygène.

À l’horizon, il ne s’agit plus seulement de diminuer ou de capter de CO2, mais d’utiliser l’énergie de cette molécule qui existait la plupart du temps avec des taux supérieurs avant l’humanité, et qui existerait quand bien même nous ne serions pas là.

Comme le fait notre magnifique fleuron d’Air liquide qui utilise les particules de CO2 dégagées par l’exploitation de l’hydrogène pour des applications dans l’agroalimentaire. Et c’est ce que l’on fait, à partir de particules d’oxyde de cuivre par exemple, on crée de l’oxygène et du méthanol. À partir de microorganismes on crée de la photosynthèse artificielle pour produire de l’oxygène. Des centaines de procédés sont connus et nombre d’entreprises se sont lancées dans l’aventure. Je donne de nombreux exemples dans le livre.

Il y a des pollutions me dit-on. Et les sciences se trompent parfois.

C’est vrai.

Que les sciences se trompent, c’est même une règle. L’humanité avance par essais et erreurs depuis le paléolithique. Il n’y aurait pas eu Einstein sans Newton, et pas Newton sans Aristote. Et s’il n’y avait pas eu la pénibilité de l’extraction et de la transformation, il n’y arait pas eu la robotique.

Et c’est dans cette possibilité même de voir les erreurs et de les dépasser, que l’on distingue l’idéologie des sciences.

Car l’idéologie, elle est infalsifiable.

Quoi qu’il arrive, elle efface l’histoire réelle, pour vendre son modèle alternatif, sa transition socialiste-écologiste. S’il fait froid, il ne fait pas froid, s’il fait chaud, il n’a jamais fait aussi chaud. Il a fait un temps morose cet été dans l’hémisphère nord, comme l’ont constaté tous ceux qui ont pris leurs vacances dans le nord ou l’Est de la France et il a même neigé en Allemagne ? Et il a fait aussi chaud durant l’été 2022, que durant celui de 1947 ? Non, il n’a jamais fait aussi chaud, vous dit-on, mélangeant températures des tropiques, de l’équateur et de saint Tropez.

De même, à cause du capitalisme et de la croissance, il n’y aurait jamais eu autant de cyclones, alors que c’est faux. Le trou de la couche d’ozone augmenterait avec le réchauffement, alors que c’est faux. Les tsunamis même seraient d’origjne humaine car Gaïa serait mécontente.

Alors, oui il y a des pollutions. Oui, il y a aussi de la détresse sociale. Mais non, je n’en tire pas la conséquence qu’il faudrait acheter les solutions idéologiques marxistes ou celle des Verts.

La science et l’écologie fondée sur les savoirs, elles, acceptent les erreurs.

Loin de nier les pollutions par exemple, parfois nées des sciences elles-mêmes, au lieu de prôner le retour en arrière, de freiner les sciences, le camp du progrès libère la créativité humaine.

Par exemple, les biotechnologies jaunes traquent les pollutions. Des bactéries sont développées pour nettoyer les égouts, s’empiffrer de nitrates qu’elles transforment en azote, ou de molécules de pétrole qu’elles transforment même en protéines, des champignons pour dévorer le plastique.

S’il y a trop de CO2, de méthane ou d’autres molécules qui menacent la vie, alors elle tente de les limiter dans les espaces où cela se peut.

Oui, toujours plus d’innovations, et, pour les financer, toujours plus de croissance.

Car c’est en avançant que l’on franchit les obstacles, pas en reculant.

Et la véritable écologie est celle de la responsabilité, celle des lumières contre l’obscurantisme.

Et c’est la condition d’une vraie justice sociale, celle qui permet une vie meilleure pour tous, en particulier les plus démunis.

Mais au lieu d’aider l’innovation, on corsète les entreprises par des taxes et des règlementations, et on finance par les impôts les fameuses énergies prétendument alternatives.