"Dystopia", textes d'Alfonso Barón, Hermès Gaido et Luciano Rosso : joyeuse apocalypse du sens

La pièce "Dystopia" est à retrouver au Théâtre du Rond Point à Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

DYSTOPIA

De Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso

Chorégraphie et interprétation : Alfonso Barón, Luciano Rosso

Mise en scène : Hermes Gaido

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre du Rond-Point

2bis avenue Franklin D. Roosevelt

75008 PARIS

01 44 95 98 2

http://theatredurondpoint.fr

Du mardi au dimanche à 18h30. Jusqu’au 30 octobre. Tournée 17 février 2023 : Vitoria (ESPAGNE) 21 avril 2023 : Barakaldo (ESPAGNE)

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Enfermés dans un studio d’enregistrement de télévision, deux individus évoluent devant un fond vert, une caméra et moult objets multi média, fabriquant autant que sabordant une improbable émission avant d’être littéralement submergés par l’imprévu qu’engendre fatalement l’usage des réseaux sociaux.

Ils dansent, parlent, chantent, se filment, fabriquent des images en direct dans un maelstrom absurde et réjouissant.

POINTS FORTS

L’ouverture en ombre chinoise dans laquelle les deux protagonistes font la démonstration de leur talent de danseur est un très beau moment.

L’inventivité folle de cette dystopie, qui nous parle si bien du présent, en recensant avec cruauté tout ce que, dans cette médiatisation constante de tous et dans son narcissisme, il a de grotesque et de dangereux.

On retrouve ici, en plus appuyé, le trouble dans le genre dont jouait Un Poyo Rojo, doublé de transfuges générationnels hilarants : les deux protagonistes font de merveilleuses présentatrices de télévision, aussi touchantes que ridicules et des fillettes conditionnées par la télévision délicieusement exaspérantes.

Le jeu de déformation des visages est remarquable : Luciano Rosso joue avec sa plastique impeccable de danseur de tango pour proposer de lui-même des caricatures caoutchouteuses désopilantes, yeux roulants, bouche déformée dans toutes les directions, dents en avant.

QUELQUES RÉSERVES

Vous avez aimé Un Poyo Rojo ? On est contents de retrouver les joyeux drilles, mais il faut l’avouer, ce spectacle-ci est un peu moins réussi. Aussi foutraque et délirant, plus pessimiste sans doute, mais moins merveilleusement organisé, moins fluide, moins drôle, moins dense aussi.

On se perd un peu dans le dédale du sarcasme, de l’ironie et de la critique, sans toujours savoir à quel degré il convient de se positionner.

Les plus beaux moments sont ceux où ces deux merveilleux danseurs mettent leur corps en mouvement, et ils sont trop rares, puisque c’est à la vidéo que revient la part la plus copieuse du spectacle.

ENCORE UN MOT...

Mêlant théâtre physique et percussions corporelles, vidéo et musique, ce spectacle, toujours issu d’un travail d’improvisation, met en scène le catalogue du vaste cirque de la communication moderne et numérique, dérisoire, infantilisant et pourtant populaire.

Ce faisant, il interroge avec férocité et drôlerie le rôle que jouent les images et les interactions numériques et vidéo dans notre vie, bref une sociabilité “moderne“.

L'AUTEUR

Acteur, musicien et metteur en scène argentin, Hermes Gaido s’est produit plusieurs fois sur scène. Depuis 2009, il dirige avec Luciano Rosso, la compagnie Urraka, théâtre et musique avec objets.

Depuis 2009, Un Poyo Rojo, vu au Rond-Point l’an dernier (et chroniqué par Culture-tops), connait un succès mondial ininterrompu. La création de Dystopia a eu lieu le 24 juin 2022 au Teatro Naves del Espagnol, à Madrid.