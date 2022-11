"Du fond des âges" de René Manzor : il est trop tard pour avoir peur. Un thriller "glaçant" venu du fond des âges…

"Du fond des âges" de René Manzor est à retrouver aux éditions de l'Epée.

DU FOND DES AGES

De René Manzor

Éditions de l’épée

Parution le 5 octobre 2022

414 pages

20,90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

En extrayant des carottes de roches enfouies à plus de 5 m dans la terre sous les kilométrés de la calotte glaciaire de l’Antarctique, des scientifiques ont découvert une bactérie vieille de plus de 8 millions d’années qu’ils sont parvenus à réveiller. Quels sont les pouvoirs de cette bactérie venue “Du fond des âges” ?

C’est à cette question que devra répondre la mission d’exploration, dirigée par le célèbre glaciologue Marcus Taylor, envoyée sur place dans une base implantée en plein milieu de l’Antarctique.

Mais après le crash de leur avion, quand l’équipe des survivants atteint enfin la base pour relever l’équipe précédente, les surprises, l’horreur et le cauchemar commencent.

De retour à Christchurch en Nouvelle Zélande, Marcus seul survivant de la mission refusera de révéler ce qu’il a vu et vécu sur place.

Aussi quand, un an plus tard, à l’hôpital de Christchurch on reçoit en urgence un jeune garçon qui vient d’échapper à un tueur lancé à sa poursuite et que l’on découvre que ce jeune garçon n’est autre que Natéo le fils de Marcus qui avait été porté disparu 3 ans auparavant les questions surgissent : pourquoi le retrouve-t-on maintenant ? Était-il séquestré ? S’est-il enfui ? Et qui peut vouloir tuer un enfant de huit ans ?

Et surtout, l’état de trouble et de confusion dans lequel est Natéo en revoyant ses parents et sa vie d’avant a-t-il un rapport avec la mission de son père en Antarctique et les découvertes qu’il aurait faites sur la fameuse bactérie ?

POINTS FORTS

- L’auteur construit son récit en s’appuyant sur une documentation très fouillée à la fois en ce qui concerne la découverte d’une bactérie vieille de 8 millions d’années et de ce qu’elle peut apporter à la science aujourd’hui, mais aussi concernant la Nouvelle Zélande, ses paysages vierges pour certains, et du peuple Maori dont les traditions ancestrales peuvent, elles aussi, être précieuses pour la connaissance du vivant.

- Par ailleurs le récit met en parallèle la mission de Marcus et de son équipe en Antarctique et le réapparition de Natéo un an après la fin de la mission et les retrouvailles avec ses parents dans un maillage qui maintient, par une unité de style exemplaire et une cohérence narrative totale, le suspens de bout en bout en posant la question au fil des pages : est-ce que le retour de Natéo à un lien avec la bactérie ?

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Ainsi construit, le livre ménage un suspens assez angoissant car il rend toutes les situations crédibles car possibles : bravo.

On plonge avec l’équipe du glaciologue Marcus dans les mystères de la science du vivant faits d’hypothèses et de tâtonnements. On découvre avec eux les conditions de vie et, dans notre cas, de survie dans une base en plein milieu de l’Antarctique ou les températures avoisinent les -45° et où la solidarité de l’équipe est indispensable.

Et avec l’enquête menée autour de la réappréciation de Natéo et l’intervention d’un vieux sage Maori se posent à nous les questions du bien et du mal et de la vie et, surtout, du danger qu’il y a à déranger les morts même s’il ne s’agit que de bactéries !

UNE PHRASE

- « Vous n’avez pas affaire à un petit garçon de huit ans ( Natéo) qui présentedes troubles mentaux, mais à une entité maléfique venue du fond des âges, un Makutu, que l’homme n’aurait jamais dû extraire des enfers. Ce n’est pas pour rien qu’il était enfermé sous des kilomètres de glace. »

- « En admettant que Natéo soit vraiment mort, qu’est ce qui le pousserait à vouloir aider celui qui … qui a volé sa place ? demande Abby «Les sentiments que son père semble éprouver pour lui » répond Matapo. »

L'AUTEUR

René Manzor (né en 1959) est romancier, réalisateur et scénariste.

Pour le cinéma il a réalisé 4 films dont Dédales, Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis et Le passage avec Alain Delon.

Pour la télévision il a réalisé plus de 50 épisodes de séries en France et aux USA avec Steven Spielberg.

En tant que scénariste il a écrit 28 scénarios tous produits.

En cinq romans seulement, il s’est imposé comme une des références du thriller français : pour Celui dont le nom n’est plus (Edition Kero/Editions de l’épée, 2014) il a reçu le Prix Cognac du Polar Francophone, pour Apocryphe (Calmann-Lévy, 2018) le Prix Polar Les Petits Mots des Libraires, et pourÀ Vif (Calmann-Lévy,2021) le Grand Prix Iris Noir Bruxelles.

Du fond des âges est son sixième roman.