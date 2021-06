Douche froide à Berlin : Vladimir Poutine montre les dents aux Allemands 

L'Union européenne ne dispose pas d'une politique uniforme à l'égard de la Russie. Si des pays comme la République tchèque et la Pologne sont sceptiques à l'égard de Moscou, d'autres sont plus amicaux, comme la Bulgarie et la Grèce. En cela l'Union européenne reste un acteur économique majeur mais n'a pas les moyens d'assurer ses ambitions géopolitiques, surtout depuis la crise économique de 2008 et le BREXIT.

À cet égard, Berlin n'a pas su diversifier son économie et repenser son approche diplomatique depuis les années 1990-2000, contrairement à d'autres pays comme la Suisse et les pays nordiques. Cette absence de Blue Ocean strategy allemande sera frappante lorsque le marché automobile européen deviendra plus complexe vers 2024-2028 et entraînera des coupures budgétaires au sein du Ministère des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt), à l'image de ce que la diplomatie finlandaise a connu après la chute de Nokia (2013).

Michael Lambert : Les relations entre l'Allemagne et la Russie ont changé depuis que celle-ci a pris position sur la politique étrangère russe, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud (2008), la crise en Crimée (2014 - ), la guerre en Syrie, et plus récemment le soutien à la Biélorussie.

En ce qui concerne l'Allemagne, son opposition aux régimes autoritaires devient de plus en plus difficile à justifier car le système politique allemand n'incarne plus un modèle démocratique viable, contrairement à des pays comme la Suisse. À ce propos, comme mentionné précédemment, les cas de corruption se multiplient au Bundestag, et le système repose sur une Chancelière élue depuis près de vingt ans, sans compter la montée du populisme avec l'AFD.

Il est donc difficile de parler d'un modèle democratique allemand viable par contraste avec la Suisse et les pays Nordiques, en attestent les restrictions arbitraires pour les étrangers pendant le crise de la Covid-19. Berlin pourrait s'inspirer de la Suisse pour le système politique qui donne un réel pouvoir aux citoyens, et de l'Estonie pour la digitalisation des services avec la cyber-gouvernance et le vote électronique qui donne plus de poids aux Allemands qui résident à l’etranger et sont de facto exclus du processus democratique par manque de digitalisation de l'administration.

Bien que reconnue comme un pays économiquement fort, l'Allemagne n'a pas un PIB nominal conséquent comparé à de nombreux pays voisins (par exemple la Suède, le Luxembourg, les Pays-Bas) et c'est sa taille démographique (81 millions d’habitants) qui attire l'attention davantage que sa performance par habitant.

En 2021, l'Allemagne reste donc un pays majeur en Europe mais mineur à l'échelle mondiale, et les choix de Berlin vis-à-vis de la Russie ont peu d'influence car l'Allemagne et l'Union européenne n'ont aucun levier militaire, diplomatique ou même économique face à la Russie, Moscou dépendant désormais de la Chine pour la quasi-totalité des échanges économiques et ayant moins d'intérêt pour l'occident en général.

Dès lors, la seule option pour Berlin serait de renforcer la cohésion européenne pour influencer des pays de grande taille comme la Russie, les Etats-Unis et la Chine, car l'UE en tant que fédération ou confédération pourrait, elle, peser sur le plan international. En attendant une telle évolution, dans le nouvel ordre bipolaire (Amérique-Chine), l'Allemagne apparaît, comme tous les pays d'Europe, comme ne pouvant plus influencer l'ordre international, faute de moyens.