Dire la vérité aux Français

L’heure de vérité sur les finances publiques de la France, longtemps retardée ou dissimulée, arrive de manière inexorable. La schizophrénie française sur le sujet doit laisser place à la lucidité, sauf à perdre pour longtemps la maîtrise de notre destin national.

A titre liminaire, il convient de clarifier le terme « faillite » pour ceux qui en doute encore. D’aucuns prétendent que ce terme est un abus de langage quand le déficit budgétaire n’est « que » de 5,5 % du PIB. Ce ratio ne saurait rassurer que ceux qui considèrent que l’état peut capter sans conséquence pour ses propres besoins toute la richesse créée par les Français (PIB). Le seul ratio qui donne une image réelle de la situation est celui, en 2023, de la couverture des dépenses de l’Etat (454 milliards €) par les rentrées fiscales (291 milliards €). Donc, les recettes couvrent seulement les 2/3 des dépenses. Autrement dit, à niveau de dépenses constant, l’équilibre exigerait une hausse de tous les impôts de près de 50 %. Les états peuvent s’affranchir des réalités comptables un certain temps mais elles finissent toujours par les rattraper.

Une sortie « par le haut » d’un tel déficit serait possible seulement par une forte augmentation des rentrées fiscales, ou par une baisse drastique des dépenses publiques, et par les deux à la fois pour un retour plus rapide à l’équilibre Or, du côté des rentrées, nous assistons à un rendement décroissant de l’impôt. Ceci signifie concrètement que plus la taxation augmente moins les impôts rentrent dans les caisses de l’état. Pour le surplus, la France ne peut pas compter sur une croissance significative de son PIB au cours des années à venir, alors que son taux de croissance est structurellement en baisse depuis 60 ans. Et du côté des sorties, nous assistons à l’explosion des dépenses structurelles, donc contraintes (vieillissement de la population, coût de la dette, financement de la transition énergétique, investissement dans la réindustrialisation, démondialisation, etc.). Nous ne pouvons plus nous mentir : la situation est inextricable à train de vie constant, c’est-à-dire sans diminution de nos dépenses non-contraintes.

Pour ce qui est de la réduction de la dette publique par la cession des participations de l’état et de son patrimoine immobilier, l’avantage ne serait que très temporaire et marginal puisque le produit de ces cessions ne représenterait qu’un an et demi de déficit budgétaire, à imaginer qu’il soit possible de tout céder. Reste donc la captation par l’état d’une partie de l’importante épargne financière des Français (4 500 milliards €) pour réduire la dette publique (plus de 3 000 milliards €) dont la charge financière est devenue le premier poste de dépenses budgétaire. La créativité de la haute fonction publique pour ce faire est illimitée et il lui sera sans doute fait appel.