"Dictionnaire amoureux des oiseaux", d'Allain Bougrain Dubourg : grandeurs et turpitudes de la gente à plumes et des combats pour sa préservation

Le livre "Dictionnaire amoureux des oiseaux" d'Allain Bougrain Dubourg est à retrouver aux éditions Grasset.

"Dictionnaire amoureux des oiseaux"

De Allain Bougrain Dubourg

Plon

Octobre 2022

550 pages

26 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Les oiseaux, on les aime, on les écoute, on les subit, on les protège, on les étudie, on les chasse, on les déguste ou on les gave. Les oiseaux sont les animaux les plus présents dans notre quotidien, mais les connaît-on vraiment ? Journaliste et militant pour la protection des oiseaux, Allain Bougrain Dubourg nous propose dans ce dictionnaire amoureux, 120 façons d'en découvrir les particularités remarquables, les personnalités qui les racontent (Maurice Genevoix, George Sand…), les anecdotes amusantes comme les menaces qui pèsent sur leurs niches écologiques, et les combats livrés pour en préserver la diversité, depuis plus de 50 ans.

POINTS FORTS

Comme tout dictionnaire amoureux, le principal point fort est votre curiosité à découvrir les choix et partis-pris de l'auteur.

Un peu de surprise à découvrir que le premier mot est Accouplement, quand on pouvait attendre Aigle ou Albatros. Mais justement, le plaisir est là, et l'explication de l'accouplement (compliqué !) des oiseaux vaut le détour - surtout quand on découvre le sujet.

Pour les autres entrées, on apprend naturellement beaucoup de choses, comme le fait que la ville d'Albi est particulièrement investie dans la protection des oiseaux, que leur "bagage" nécessite des compétences très pointues, on s'amuse d'un recueil de citations concernant la gente à plumes, les réalisateurs qui ont marqué le monde audiovisuel par leur sujets sur les oiseaux, sur la façon d'orienter les nichoirs, les lieux et meilleures périodes d'observation des oiseaux, on est plus grave quand il s'agit de relater les conséquences des marées noires, la Ligue de Protection des oiseaux, qu"ABD" a fondé en 1986, curieux à propos de Saint François d'Assise, Léonard de Vinci, Jean Jacques Audubon et ses magnifiques Oiseaux d'Amérique, de Jean Paul Belmondo et Brigitte Bardot, du tichodrome échelette, ou du néo-zélandais xénique des rochers, déniché pour nourrir la lettre X ! Cet inventaire à la Prévert (qui rappelons-le propose un très joli poème Pour faire le portrait d'un oiseau et une très belle Chanson de l'Oiseleur), témoigne de la grande diversité des points d'entrée de ce dictionnaire amoureux. Chaque sujet se développe sur 3 à 5 pages en général.

Et l'auteur de cette chronique a découvert dans ces pages qui était le fantôme qui hantait sa maison de famille ! Ce mystère pourrait bien vous être également révélé, sachant qu'il nimbe d'autres vieilles pierres !

QUELQUES RÉSERVES

Ce dictionnaire, généreux dans son contenu, comporte de sympathiques petites illustrations disséminées toutes les 2 à 3 pages. L'auteur, le sujet et la nature même des descriptions auraient mérité des illustrations plus académiques. Une idée pour sa réédition ?

ENCORE UN MOT...

Dissipons ici un malentendu : ce dictionnaire amoureux n'est ni un manifeste militant (sauf à témoigner de son amour pour la connaissance et la protection des oiseaux), ni un traité d'ornithologie, dont il n'emprunte à aucun moment le langage savant.

Bien écrit, facile à lire, il convient particulièrement aux observations et rêveries estivales, riche de beaucoup d'informations simples et accessibles, que l'on soit, ou non, passionné par le monde si particulier et poétique des oiseaux. La description des combats de l'auteur pour leur protection ne remportera sans doute pas l'adhésion de tous. Mais il est en revanche très intéressant de les connaître et de les comprendre, qu'ils soient anciens ou plus récents- mais toujours témoignages de la fragilité des écosystèmes nécessaires à leur préservation. Allain Bougrain Dubourg est un militant pédagogue qui sait formuler ses combats sans agressivité ni catastrophisme prophétique !!

UNE PHRASE

A propos du podarge gris

"Quoi ma gueule, qu'est ce qu'elle a ma gueule?", pourrait s'insurger le podarge gris. Pris en otage par les réseaux sociaux en avril 2021, il a été jugé l'oiseau le plus "instragrammable" de la création. Ce classement ne signifie pas qu'il soit beau. "Il donne l'impression d'être sans arrêt frustré ou en colère" explique un scientifique au New York times. " P 421

A propos de Genevoix, Maurice

"Trop de vies brisées, de gueules cassées, d'odieuses souffrances durant la guerre de 14-18 pour prolonger le massacre en temps de paix. Même la modeste vie d'une alouette, d'un lièvre ou d'un faisan ne valent plus le tableau de chasse. C'est ainsi que Maurice Genevoix, jeune chasseur, raccrochera le fusil, préférant mettre sa plume au service de la vie." P 191

L'AUTEUR

Allain Bougrain Dubourg est un journaliste connu pour avoir animé et produit pour la télévision, de nombreuses émissions sur les animaux, et sur ce qui ne s'appelait pas encore "la protection de la biodiversité". Il transporte sa passion à la Radio, et est toujours animateur de On refait la planète sur RTL. S'il a mis son expertise au service de missions ministérielles ou d'organismes publics, il est aujourd'hui connu pour sa présidence, depuis 1986, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. La "LPO", fondée… en 1912, a le macareux moine, au bec bariolé, pour symbole et hôte des côtes bretonnes pour sa reproduction !

ABD a écrit et coécrit de nombreux essais, dont le premier, en 1978, dénonçait le massacre des bébés phoques pour la confection de manteaux de fourrure.