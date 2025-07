Mystères de l'univers

Deux trous noirs massifs viennent d’entrer en collision et voilà pourquoi les astronomes se félicitent de l’avènement d’un nouvel âge d’or

Les interféromètres LIGO, Virgo et KAGRA ont capté un signal gravitationnel hors norme : la fusion de deux trous noirs d’une masse si colossale qu’elle ne devrait pas être possible selon les modèles actuels. Baptisé GW231123, cet événement exceptionnel pourrait bien marquer le début d’un nouvel âge d’or pour l’astronomie, tant il bouscule notre compréhension de la formation stellaire et des mystères de l’univers profond.