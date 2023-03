"Deux mains, la Liberté" d'Antoine Nouel : l’impensable humanité

POINTS FORTS

L’originalité du sujet, qui étonne et questionne sur la notion d’humanité, et s’il est malaisé de savoir si « L’homme est bon ou méchant ? », que dire quand il s’agit de cerner la part d’humanité résiduelle chez certains personnages historiques aux agissements des plus funestes...

Le texte est extrêmement bien écrit, évitant tous les clichés qu’induiraient les caractères des personnages. Même si l’intrigue est linéaire et n’offre pas un suspense ébouriffant, on voit se mettre en place une parade profondément humaine et courageuse à un système ô combien machiavélique et mortifère.

L’auteur réussit même à placer certaines séquences humoristiques dans un univers qui ne s’y prêteraient guère mais il le fait avec tact et finesse.

L’interprétation remarquable des trois comédiens qui campent avec justesse sans caricature ni manichéisme les protagonistes de cette histoire invraisemblable. Antoine Nouel incarne avec une retenue et une maîtrise parfaite des silences qui laisse respirer un texte intelligent et concis. Philippe Bozo est un Himmler très dérangeant par son ambivalence, et dont au passage la transformation physique est saisissante. Franck Lorrain transcrit avec retenue les atermoiements d’une soldatesque consciente mais bridée dans ces engagements.

Au total, on assiste à une très belle représentation de bonne facture, dont le décor, le travail sur la lumière et la direction d’acteurs sont impeccables. L’intrigue surprenante et la dramaturgie fonctionne à plein. Le spectateur peut être satisfait.