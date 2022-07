"Des pouvoirs pas super" d'Olivier Adam : humour et fantaisie, notre jeune chroniqueuse de 8 ans a apprécié !

"Des pouvoirs pas super" d'Olivier Adam est à découvrir aux éditions Flammarion Jeunesse.

"Des pouvoirs pas super"

De Olivier Adam. Illustrateur : Thomas Baas

Flammarion Jeunesse, 9-12 ans,

Paru avril 2022

192 pages

12.90€

Notre recommandation : BON

THÈME

Tous les ans,Antoine (le narrateur), Lisa, Mattéo, Gabi et Margot se réunissent pour leurs vacances d’été dans une station balnéaire de la Côte d’Emeraude non loin de Dinard ; sans doute St Lunaire avec sa grande plage et ses nombreux rochers.

Alors qu’ils visitent une grotte, ils se font piquer par des méduses, des méduses étranges : elles sont multicolores !

Lorsqu’ils se quitteront pour retrouver l’école, ils s’apercevront qu’ils ont chacun des pouvoirs qu’ils auraient préféré ne pas avoir ! Ces super pouvoirs vont être la cause de problèmes sérieux, les mettre dans des situations difficiles, et leur apporter des changements définitifs.

Antoine sait bien jouer au foot dès qu’il se met à saigner (alors que d’habitude il est nul), Lisa sait jouer super bien n’importe quoi au piano juste après avoir éternué (alors qu’elle aussi elle est nulle). Mattéo peut voir ce que les gens ont mangé dernièrement (beurk), Gabi peut distinguer les animaux que les gens possèdent et Margot peut percevoir les résultats de tout (jeux, contrôles…) mais après que ce soit fini !

Mais que va-t-il se passer ? Antoine n’a plus de copains à l’école ; Lisa s’est ridiculisée devant des spectateurs et a déçu sa mère ; les parents de Mattéo se sont séparés ; Gabi a déclenché malgré lui une grande bagarre entre les gens du cirque et des hommes qui avaient volé un bébé tigre et le frère de Margot a été renvoyé du collège, tous deux ont été punis.

L’été suivant, les cinq amis se retrouvent et retournent à la grotte. Ils vont alors y rencontrer un homme, celui que tout le village appelle « le vieux fou ».. Pourquoi ? et que vont apporter les récits de cet homme aux cinq jeunes ?

POINTS FORTS

J’ai bien aimé le suspense du livre qui incite àle lire vite afin de savoir ce qui va se passer pour chacun. Les pouvoirs sont impressionnants et changent leurs vies. J’ai beaucoup aimé Lisa, belle, intelligente et bien élevée : Antoine est amoureux d’elle.

Les « expériences » de chacun sont vraiment incroyables.

QUELQUES RÉSERVES

L’histoire est quand même triste car ces pouvoirs vont amener des changements dans chaque famille ; le plus triste c’est que les parents de Mattéo divorcent. Parfoischaque histoire est un peu longue car chacun pose des questions à celui qui explique son aventure.

ENCORE UN MOT...

L'histoire de chacun montre leur envie de changer leur quotidien, surtout vis-à-vis de leurs parents ! Je recommande ce livre à tous ceux qui aiment l’aventure et l’amitié, même avec de drôles de pouvoirs.

UNE PHRASE

- « Enfin je dis la même chose. Mais, à tous, pendant quelques jours, il nous était arrivé quelque chose d’extraordinaire. » p.17

- « La meilleure éducation, c’est l’amour, la bienveillance et la tendresse, a fait Lisa. Le reste, l’autorité, la sévérité, les punitions, les cris, les fessées, ça fabrique juste des gens malheureux, méchants et haineux. » p. 77

- « (...) Et que j’ai toujours préféré vivre des choses étonnantes qu’avoir une vie banale. Même si ça m'attire des ennuis. Une vie sansennuis, c’est ennuyeux à la fin, non ? » p. 184

L'AUTEUR

Olivier ADAM est l’auteur de nombreux romans à succès. Certains ont été adaptés au cinéma. Il écrit régulièrement des livres pour la jeunesse. Il vit entre Paris et la Côte d’Emeraude et il aime aller sur les plages.