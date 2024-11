Quête de connaissances

Des grands singes à l’homo sapiens en passant par Lucy, voilà l’histoire de l’Humanité résumé en un (long) fil

Dans la quête de connaissances, l'évolution de l'humanité est au même titre que les origines de la vie et de l'univers. Pourtant, sauf lorsqu'une découverte passionnante fait la une des journaux, la paléoanthropologie et ses domaines connexes bénéficient d'un soutien et d'un financement scientifiques bien moindres, en particulier pour les scientifiques et les institutions basés dans les pays africains où ont eu lieu tant de découvertes marquantes.