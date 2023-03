Des experts tech du monde entier appellent à une pause dans le développement de l’IA. Mais pouvons-nous nous le permettre ?

Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé une pétition pour faire une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles.

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo . Il le revend en 2008 et développe DNA Vision , entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.

Atlantico : "L'IA doit faire une pause", c’est l’avis d’un millier d’experts de la tech dont Elon Musk qui ont publié une lettre ouverte sur le site du Futur of life institute appelant à un moratoire. Les justifications de ces personnalités vous paraissent-elles légitimes ? Pouvons-nous nous le permettre ?

Laurent Alexandre : Il est important de préciser que beaucoup des signataires de cette lettre sont des concurrents d’OpenAI qui sont soit salariés soit consultants de Google. Google a un intérêt majeur à freiner OpenAI et Microsoft qui ont pris 6 à 12 mois d’avance. C’est un enjeu de vie ou de mort pour Google. C’est particulièrement vrai depuis qu’OpenAI a développé un AI-Store avec des applications tournant à l’IA qui pourraient concurrencer le Play Store. Elon Musk lui aussi a annoncé vouloir lancer un concurrent de ChatGPT, il a donc lui aussi intérêt à ralentir ce qui est déjà sur le marché.

Sur le fond, je pense que cet appel est contreproductif et dangereux pour deux raisons. La première est que l’on demande un moratoire sur l'entraînement des IA à venir mais pas de geler les développements algorithmiques. Le danger est que ces derniers continuent à progresser pendant six mois mais qu’on n’ait pas continué à entraîner ChatGPT pendant ce temps. Cela pourrait entraîner un effet flare-up, de flambée, avec des capacités émergentes qui apparaissent en grand nombre sans qu’elles aient pu être monitorées. Il vaut beaucoup mieux monitorer les algorithmes et leur training régulièrement.

Le deuxième argument, à mon sens, c’est qu’il vaut mieux un acteur en avance sur les autres plutôt que 10 acteurs au même niveau. Si le leader voit un problème, il peut se permettre de freiner sans avoir peur d’être dépassé. Ce qui n’arrivera pas si tout le monde est au coude à coude.

Troisièmement, il n'y aura pas de pause. Les Japonais ne feront pas de pause pour des raisons médicales. Une pause en Occident, c'est donner le pouvoir à Xi Jinping et à la dictature communiste chinoise.

Il est établi que l’IA va créer des bouleversements importants social, sociétal, économique, faut-il prendre, malgré tout, un temps de réflexion, notamment éthique, sur l’ampleur de ces derniers ?

Laurent Alexandre : Un moratoire n’est pas la bonne stratégie, aucun moratoire technologique n’a jamais fonctionné mais il faut une réflexion politique et de la société civile sur l’adaptation à cette révolution anthropologique. A commencer par que faire à l’école ? Nous n’avons rien préparé depuis 10 ans sur ce sujet malgré les alertes de certaines personnes, dont je fais partie. Ça fait bientôt 15 ans que je dis qu’il faut réformer l’école, mettre la population au niveau, etc. Aujourd’hui, on se réveille, tardivement et insuffisamment. Il faut que nos politiques, nos fonctionnaires, connaissent ces enjeux. Ce n’est pas le cas. Le ministre du numérique a parlé de ChatGPT comme d’un perroquet approximatif. C’est faux et dangereux car pendant ce temps là on ne prépare pas la population. Il faut commencer à travailler. Il n'y a pas de travail dans l'administration et au gouvernement sur l'IA. L'inertie gouvernementale est coupable.

ChatGPT5 sera plus intelligent que beaucoup de Français. Que va-t-on faire des employés moins intelligents que chat gpt 5 ? Il va falloir trouver des réponses. La France ne va pas pouvoir interdire chat gpt 5. Il y a des enjeux sociaux majeurs à court terme. Et les spécialistes des LLM, à l’heure actuelle, gagnent des millions dans les grosses entreprises américaines. Ce n’est pas en France qu’on propose ces salaires-là, donc les cerveaux s’en vont. Sans eux, on ne risque pas de comprendre ce qui se joue.

Dans un récent billet de blog cité dans la lettre, l'OpenAI a mis en garde contre les risques liés au développement inconsidéré d'une intelligence artificielle générale (AGI) : « Une superintelligence AGI mal alignée pourrait causer de graves dommages au monde ; un régime autocratique doté d'une superintelligence décisive pourrait également le faire. » Faut-il craindre le développement rapide, et potentiellement incontrôlable d’une IA « forte » ?

Laurent Alexandre : La distinction IA forte – IA faible est plus importante que jamais. Il y avait un consensus jusqu’en 2022 pour dire que l’IA générale était au mieux un horizon lointain. Chat GPT 3.5 puis 4 ont clairement changé l’ambiance. Il y a une double question qui est comment adapter la société, le monde du travail, l’éducation, aux conséquences de l’IA faible d’une part, et d’autre part comment se préparer à l’arrivée d’une IA, proche d’une IA forte, pour la fin de la décennie. On avait un problème social et maintenant il est couplé à un problème de risque existentiel. C’est le sens de la demande de moratoire qui parle d’un risque pour l’humanité. La perception des risques a complètement changé. On croyait que l’IA faible ne grandirait que lentement et qu’il n’y aurait pas d’IA forte. La première assomption a déjà été démentie. Les performances médicales de GPT4 sont déjà impressionnantes alors que l’IA n’est pas encore multimodale, mais ça ne saurait tarder. L’IA faible est déjà un tsunami.

Peut-il y avoir un non-alignement entre l’humanité et l’IA, on ne le sait pas actuellement. Mais les dirigeants d’Open AI en parlent effectivement ouvertement. L’IA pourrait être non-alignée et cacher ses objectifs. Si la question est encore très débattue, elle n’est plus considérée comme ridicule, d’où cette pétition.