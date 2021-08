Dérèglement climatique et pollution : quelques bonnes nouvelles en provenance des océans

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Oui, nous avons un océan de mauvaises nouvelles. Le changement climatique réchauffe et acidifie l'eau de mer, stressant ou détruisant les récifs coralliens. Des espèces marines allant des baleines aux algues sont en danger ; la surpêche écrase de nombreuses pêcheries de subsistance.

Les écosystèmes côtiers ont été anéantis à grande échelle ; les principaux courants océaniques pourraient s'affaiblir ; les entreprises minières se préparent à arracher les fonds marins pour récolter des minéraux précieux, avec des coûts écologiques inconnus. Et ne parlons même pas de la pollution des océans.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, affirme Nancy Knowlton, biologiste spécialiste des récifs coralliens au Smithsonian National Museum of Natural History. En fait, dit-elle, de nombreux efforts de conservation marine dans le monde entier donnent de bons résultats.

"Il existe de nombreuses réussites, mais la plupart des gens n'en ont pas connaissance", déclare Mme Knowlton. Il est important de partager ces réussites, ajoute-t-elle, afin d'éviter les sentiments paralysants de désespoir et de faire connaître les approches qui fonctionnent. C'est pourquoi elle et ses alliés ont commencé à pousser le hashtag Twitter #oceanoptimism en 2014. Des organisations telles que Conservation Optimism et l'initiative de conservation de Cambridge ont élargi son thème, en aidant à partager des histoires de conservation, des découvertes, des résolutions et des ressources.

Dans le domaine de la conservation marine, "les efforts couronnés de succès ne sont généralement ni rapides ni bon marché et nécessitent confiance et collaboration", a écrit Mme Knowlton dans un article de l'Annual Review of Marine Science de 2020 promouvant l'optimisme océanique. Elle souligne que le fait de se concentrer sur les réussites permet de motiver les gens à travailler à de nouvelles réussites.

Voici un aperçu de quelques points positifs dans la bataille pour la planète bleue.

Certains efforts de conservation très médiatisés portent déjà leurs fruits.

Un moratoire international sur la chasse commerciale à la baleine, qui a débuté dans les années 1980, a donné des résultats spectaculaires, même si quelques espèces sont encore chassées par plusieurs pays et groupes autochtones. Si certaines populations de baleines restent très menacées - la baleine noire de l'Atlantique Nord, par exemple, est en danger critique d'extinction - d'autres se rétablissent. La population de baleines à bosse de l'Atlantique Sud-Ouest, qui était tombée à environ 450 individus dans les années 1950, est aujourd'hui estimée à environ 25 000 individus, soit un niveau proche de celui qui existait, selon les scientifiques, avant le début de la chasse. La Commission baleinière internationale estime que la population mondiale de ces baleines pourrait aujourd'hui compter environ 120 000 animaux. Les populations de baleines bleues, de baleines boréales, de rorquals communs et de rorquals boréaux sont également en augmentation dans le monde, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Les tortues de mer sont un autre exemple de réussite. La plupart des populations de tortues incluses dans une étude récente se sont révélées en augmentation, même si les animaux doivent être protégés à la fois sur terre et en mer. En Floride, les scientifiques estiment que la population de nids de tortues vertes est passée de 62 en 1979 à 37 341 en 2015. Et au Texas, les nids de tortues Ridley de Kemp sont passés de seulement 1 à 353 sur à peu près la même période, note Knowlton.

De nombreuses pêcheries sont raisonnablement bien gérées.

Dans de nombreuses régions, l'océan est dangereusement surexploité. Mais les pêcheries les plus précieuses du monde, qui représentent environ 34 % des captures mondiales, sont relativement saines en général, ont écrit les économistes de l'environnement Christopher Costello, de l'université de Californie à Santa Barbara, et Daniel Ovando, de l'université de Washington à Seattle, dans la revue annuelle 2019 de l'environnement et des ressources.

De chauds débats se poursuivent sur le statut de nombreuses espèces qui ont fait l'objet d'une surpêche massive pendant des décennies. Mais il existe de bonnes preuves que la gestion durable est maintenant atteinte pour certaines espèces dans certaines régions. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 34,2 % des pêcheries marines du monde sont actuellement surexploitées, mais les récoltes sont restées relativement stables pour des pêcheries allant du colin d'Alaska aux sardines européennes (pilchards) en passant par le maquereau indien et le thon à nageoires jaunes.

En haute mer, au-delà de la juridiction nationale, les navires de pêche opèrent en grande partie sans restrictions légales, et il arrive que des centaines de navires ciblent une région donnée et réalisent d'énormes prises. De tels incidents peuvent laisser penser que la haute mer non réglementée "constituerait une menace énorme pour la durabilité des pêcheries mondiales", ont écrit Costello et Ovando. "De manière quelque peu incroyable, cela ne semble pas être le cas". Parmi les explications probables : La pêche en haute mer ne représente que 6 % des prises mondiales de poissons ; la poursuite d'espèces très mobiles et imprévisibles comme le thon peut être extrêmement coûteuse ; et les organisations régionales de gestion des pêches surveillent de nombreuses prises en haute mer.

La haute mer pourrait être mieux contrôlée grâce à un traité des Nations unies sur la biodiversité marine, qui pourrait être finalisé l'année prochaine après de nombreuses années de réunions. Cela élargirait considérablement les ressources internationales disponibles pour une bonne gestion de la pêche, où que ce soit sur l'océan.

En outre, la technologie change la donne en matière d'application des règles de pêche, explique Heather Koldewey, conseillère technique principale à la Zoological Society of London. Des organisations telles que Global Fishing Watch et Ocean Mind suivent les grands navires de pêche par imagerie satellite, ce qui facilite le repérage d'activités suspectes, comme des groupes de navires dans une zone protégée. En 2019, par exemple, après que Global Fishing Watch a établi un partenariat avec les garde-côtes américains dans le Pacifique, la patrouille a triplé son nombre d'arraisonnements de navires de pêche. Toujours en 2019, Ocean Mind s'est associé à Interpol et à plusieurs nations et a réussi à suivre et à saisir un navire de pêche illégal en Indonésie.

Il y a aussi l'espoir de mettre fin aux importantes subventions gouvernementales accordées à la pêche en haute mer, qui ne sont pas durables sur le plan écologique et qui, selon l'Organisation mondiale du commerce, n'ont aucun sens sur le plan économique. Chaque année, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays accordent environ 35 milliards de dollars de subventions à leurs industries de la pêche, dont un grand nombre de flottes hauturières s'attaquent à des populations qui ne peuvent pas supporter l'attaque. Sans ces importantes subventions, "jusqu'à 54 % des zones actuelles de pêche en haute mer ne seraient pas rentables", ont estimé le biologiste marin Enric Sala de la National Geographic Society et ses coauteurs dans un article de Science Advances de 2018.

Finaliser des années de négociations pour réduire ces subventions sera une priorité absolue pour la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Les aires marines protégées sont en pleine expansion et pourraient jouer un rôle extrêmement positif.

Les zones marines protégées sont des régions de l'océan désignées pour garder des écosystèmes qui peuvent être particulièrement cruciaux pour préserver la biodiversité ou résister à des menaces spécifiques graves. Près de 8 % des océans ont été structurés en AMP, mais moins de la moitié de cette zone est totalement protégée contre la pêche et la perte d'autres ressources. La couverture s'accroît - par exemple, en avril 2021, la Commission européenne et 15 pays ont annoncé leur soutien à deux AMP qui protégeraient plus de 3 millions de kilomètres carrés de l'océan Austral au large de l'Antarctique.

Sauvegardant les environnements marins, les AMP offrent également des avantages majeurs aux communautés humaines, comme le rétablissement de populations de poissons qui peuvent être pêchées durablement juste en dehors de leurs eaux. Une analyse du Papahānaumokuākea Marine National Monument au large d'Hawaï, la troisième plus grande zone protégée au monde, a révélé "peu, voire aucun, impact négatif sur l'industrie de la pêche", selon un article de Nature Communications de 2020. Et en Californie du Sud, des AMP empêchant la pêche dans 35 % d'une zone côtière ont entraîné une augmentation de 225 % des captures de langoustes après seulement six ans, selon un article paru dans Scientific Reports en 2021.

L'initiative mondiale "30 by 30" vise à protéger au moins 30 % de la planète d'ici à 2030. Elle est soutenue notamment par le G7, un groupe de nations industrielles riches.

Des progrès ont été réalisés dans la lutte mondiale contre la pollution.

Rien à voir avec les progrès nécessaires. Mais il y a des histoires heureuses, même s'il faudra peut-être des décennies pour que les bénéfices soient évidents, affirme Carlos Duarte, écologiste marin à l'université des sciences et technologies du roi Abdullah, en Arabie saoudite.

Un exemple est une série de restrictions gouvernementales qui ont commencé dans les années 1970 pour interdire les carburants au plomb dans les véhicules, une source majeure de pollution des océans. Au cours d'une expédition mondiale en 2010 et 2011, Duarte et ses collègues ont examiné les niveaux de plomb dans l'océan et ont constaté qu'ils étaient devenus négligeables. "En interdisant les carburants au plomb, nous avons en fait restauré l'ensemble de l'océan en 30 ans", affirme-t-il.

Le pétrole déversé dans l'océan par les pétroliers a également diminué de façon spectaculaire au fil des décennies, principalement en raison du renforcement constant des réglementations et des conventions telles que la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale.

Il est vrai que les plastiques sont une catastrophe mondiale en matière de déchets. Bien que la sensibilisation du public ait considérablement augmenté, 23 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent encore dans les systèmes aquatiques chaque année, selon un article paru dans Science en 2020. Ce mégaproblème doit être résolu principalement en amont, au niveau de la fabrication et de l'utilisation, estime Marcus Eriksen, spécialiste de l'environnement au 5 Gyres Institute à Santa Monica, en Californie. "Aujourd'hui, l'optimisme règne autour des innovateurs, du secteur privé qui relève le défi de répondre aux besoins des consommateurs sans les externalités de la pollution", dit-il. M. Eriksen indique que les fabricants accélèrent la production de biomatériaux innovants tels que les polymères synthétisés par des microbes, appelés polyhydroxyalcanoates (PHA), qui sont conçus pour être entièrement dégradés par les microbes présents dans l'océan et d'autres environnements naturels.

Nous savons comment restaurer à grande échelle des écosystèmes côtiers essentiels tels que les mangroves.

De vastes étendues d'écosystèmes côtiers sains ont disparu à cause de la pollution, de l'expansion urbaine, de la conversion à l'aquaculture et d'autres activités humaines. Mais toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises - prenez les mangroves, par exemple, qui contribuent énormément à la biodiversité, à la pêche, à la protection contre les tempêtes et au stockage du carbone sur les côtes chaudes du monde entier.

"Nous avons constaté un ralentissement des pertes de mangroves et dans de nombreuses régions du monde, nous commençons à voir une augmentation", déclare Duarte. "Nous sommes très, très capables de restaurer les mangroves à l'échelle, et je pense qu'il est faisable de les restaurer à presque leur étendue historique dans les 30 prochaines années."

L'exemple le plus spectaculaire, ajoute Duarte, est la restauration de 1 400 kilomètres carrés de la forêt de mangroves du delta du Mékong au Vietnam, détruite par l'armée de l'air américaine dans les années 1970. "Lorsque j'ai travaillé là-bas à la fin des années 1990, si je n'étais pas un écologiste qualifié en matière de mangroves, j'aurais pensé que je me trouvais dans une forêt de mangroves vierge", explique-t-il. "Et cette mangrove séquestre une quantité de carbone très importante par rapport aux émissions du Vietnam, ce qui a un rôle positif énorme dans l'atténuation du changement climatique."

Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, qui a tué environ un quart de million de personnes, a contribué à faire évoluer la réflexion internationale sur l'importance de la défense et du rétablissement des forêts de mangrove, explique M. Duarte. À en juger par les analyses de l'impact du tsunami publiées ultérieurement, "il était clair que dans les villages où il y avait une poche de mangrove abritée entre le littoral et le village, le coût humain a été quasiment nul", dit-il. "Même les pertes matérielles ont été fortement réduites".

Aux Philippines également, certaines forêts de mangrove sont en train de se reconstituer après des décennies au cours desquelles la moitié d'entre elles ont été perdues, principalement au profit d'étangs d'aquaculture ou de l'aménagement du littoral, explique Koldewey. "Nous avons fait d'énormes progrès dans les projets de restauration des mangroves fondés sur la science mais dirigés par les communautés", dit-elle. "En l'espace de cinq ans, elles fonctionnent, piègent des quantités de carbone, empêchent les vagues d'éroder le littoral ou d'endommager les personnes et les habitats, et font leur travail de mangrove".

Il est important, cependant, que ces efforts soient bien menés. (Pour en savoir plus, voir l'article de Knowable Magazine sur la restauration des mangroves.) Les chercheurs ont appris que la clé du succès consiste à sélectionner les bonnes espèces de mangroves, à les planter aux bons endroits et à s'assurer de la participation des communautés locales.

Les mangroves ne sont pas les seuls types d'écosystèmes côtiers à être renouvelés dans le monde. Les marais salés et les récifs d'huîtres sont également restaurés à grande échelle en Europe et aux États-Unis, notent Duarte et ses collègues dans un article paru dans Nature en 2020. Une étude récente, par exemple, a recensé 140 projets de restauration de marais salants en Europe, et des efforts massifs sont en cours en Louisiane et en Floride. "Les tentatives de restauration des écosystèmes d'herbiers, d'algues et de récifs coralliens sont également en augmentation dans le monde, bien qu'elles soient souvent à petite échelle", ajoutent les auteurs de Nature.

L'éolien en mer se développe rapidement pour fournir une énergie propre à l'échelle mondiale.

Les technologies éoliennes en mer ont fait leurs preuves dans le monde entier et sont souvent très compétitives par rapport aux autres sources d'énergie, surtout avec l'arrivée de turbines plus grandes et d'autres progrès techniques. Selon une estimation, la capacité éolienne offshore installée dans le monde augmentera de 37 % cette année.

Ces usines géantes d'éoliennes en mer fourniront d'énormes quantités d'énergie avec de très faibles niveaux de gaz à effet de serre, offrant "un potentiel important pour que l'énergie éolienne contribue vraiment à la neutralité carbone", dit Knowlton. En 2019, l'Agence internationale de l'énergie a estimé que les sites d'éoliennes en mer proches des côtes avaient le potentiel de fournir plus que la demande mondiale actuelle en électricité. Les turbines offshore comportent des risques écologiques, notamment des dommages aux écosystèmes marins, des interférences avec la pêche et des menaces pour les oiseaux, mais les principaux groupes environnementaux considèrent que ces risques sont tout à fait acceptables avec une conception et une gestion appropriées. "Il est grand temps de faire pression pour plus d'éoliennes en mer", a déclaré le Sierra Club en mars 2021.

Les dépenses consacrées à l'énergie éolienne en mer devraient augmenter, offrant au monde une option énergétique plus propre.

L'optimisme engendre l'action.

Bien sûr, les spécialistes des sciences de la mer ne peuvent pas oublier une seconde les énormes menaces qui pèsent sur l'océan. "Nous ne sommes pas naïfs", déclare M. Koldewey. "Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais nous équilibrons le récit avec : Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il y a des raisons d'être optimiste et tout le monde a un rôle à jouer pour faire partie de la solution."

Duarte est devenu plus optimiste au cours des dernières années, alors que des signes croissants de succès en matière de conservation apparaissent dans le monde entier, souvent à partir d'efforts lancés il y a des décennies. Relever le défi de guérir les océans sera extrêmement difficile, "mais si nous ne le faisons pas maintenant, dans dix ans, ce sera impossible", dit-il. "Nous nous sommes fixé pour objectif d'arrêter de faire le deuil de l'océan, d'accepter la perte et de nous engager ensuite dans l'action - car nous avons encore la capacité d'inverser une grande partie des pertes et de léguer un océan sain à nos petits-enfants."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.