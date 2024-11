Dérapage budgétaire : radioscopie des ordres de grandeur des dépenses publiques… et des sources d’économies possibles

Lisa Thomas-Darbois est directrice adjointe des études France à l’Institut Montaigne depuis septembre 2023. Avant de rejoindre l’Institut Montaigne en novembre 2021, Lisa a été analyste en fusion-acquisition dans un cabinet de conseil et d’audit. Elle a également été conseillère technique au sein du cabinet du Ministre de l’Action et des Comptes publics. À l’Institut Montaigne, Lisa pilote les “opérations spéciales” visant à analyser et décrypter les moments saillants de la vie démocratique et politique française. Ses principaux thèmes de réflexion sont l’efficacité de l’État, les finances publiques et les enjeux économiques et sociaux des classes moyennes. Lisa est diplômée de l’ESCP Business School et de Sciences Po Paris.