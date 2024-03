Découvrons ensemble les nouvelles affiches électorales des mélenchonistes

Jean-Luc Mélenchon.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La campagne pour les européennes bat son plein. Juin, c’est pour bientôt et nos murs se recouvrent d’affiches.

Il y en a de très banales. Celles, entre autres, des LR, de Renaissance, du Rassemblement National. Pas de quoi s’ébahir.

La palme de l’originalité revient de façon incontestable à LFI. Voilà ce qu’on peut y lire et ce qui est certainement le fruit d’intenses réflexions.

Quelques exemples : « les riches votent. Et vous ? ». « Les racistes votent. Et vous ? ». « Les golfeurs votent. Et vous ? ». Les mélenchonistes ont oublié de parler des tennismen et des joueurs de polo.

Pris de compassion, je leur souffle gratuitement l’idée.

Et dans mon petit coin, j’ai confectionné tout seul une affiche pour LFI, la seule qui vaille. « Votez pour les crétins mélenchonistes ».