Décapitation de Samuel Paty : ils s’y sont mis à 14

Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, a été assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Saint-Honorine

Et parmi eux des enfants !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Aboullakh Anzorov, l’assassin du professeur, a été abattu par la police. Son corps pourrit certainement en effet en enfer. A moins qu’Allah ne l’ait accueilli en son paradis.

L’islamiste tchétchène est régulièrement présenté comme un « loup solitaire » qui aurait agi seul. C’est supposé être rassurant. Il n’en est rien.

En témoigne le procès qui s’ouvre. Ils sont 14 à être impliqués de près ou de loin dans l’assassinat du malheureux Samuel Paty. 14 ? 14 « loups solitaires » ?

On va vous en présenter quelques-uns. Deux comparses qui ont accompagné Abdoullakh Anzorov quand il est allé acheter un couteau. Des amis qui étaient au courant de son intention de tuer et qui n’ont rien dit. Le père de la collégienne qui disait que Samuel Paty avait « offensé le Prophète ». Et qui, avec d’autres, s’est répandu sur les réseaux sociaux en appelant à ce que Samuel Paty soit livré à la vindicte du Prophète.

Mais encore, le plus inquiétant pour l’avenir, ce sont les élèves qui ont fait le guet, pour permettre à Aboullakh Anzorov de repérer sa proie. Des enfants donc ! Ils seront jugés par un tribunal pour mineurs.

Ne serons pas dans le box des accusés la direction du collège, l’inspection académique, les profs qui ont abandonné Samuel Paty alors qu’ils le savaient menacé. Leur reste sur la conscience la honte de leur lâcheté, s’ils ont une conscience ?

Ps : Contrairement à la promesse initiale, le collège de Conflans-Sainte-Honorine ne porte toujours pas le nom de Samuel Paty. Ce non-choix porte un nom : la peur. Une victoire posthume pour Abdoullakh Anzorov.