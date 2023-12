Crimes, délits, maintien de l’ordre : un inquiétant début d’écroulement

Selon un sondage Elabe, près de huit Français sur dix estiment que la situation en matière de sécurité s'est dégradée au cours des dernières années.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Chacun a compris qu'en France, le chiffrage des crimes et délits effectué par le ministère de l'Intérieur ne signifiait plus rien, manipulé qu'il est, tant et plus, par un ministre n'ayant dé­sor­mais comme issue que de tricher pour sauver la face. Ce, dans un système qui laisserait admi­ratif le satrape Nord-Coréen Kim Jong-Un lui-même : le travail sécuritaire de l'Intérieur étant chiffré... Par l'intérieur lui-même.

L'étudiant qui note sa propre copie ? Même les bobos-gauchos de Sciences Po n'avaient pas songé à ça.

Revenons-en donc encore et toujours au réel criminel tel que le vit la population française, jour après jour, cependant que gesticule et déclame, si haut dans les nuées, un M. Darmanin en mode agité.

Tout ce qui suit remonte à ces dernières semaines.

Homicides crapuleux en France, l'explosion

Ces tueries entre bandits sont un baromètre précis de l'activité du milieu criminel. Quand l'Intérieur travaille bien, les malfaiteurs suspendent leurs projets homicides. Un joli pro­verbe des mafieux siciliens dit "Courbe-toi, jonc, la crue passe". Ainsi, en temps d'efficace ré­pression, service criminel minimum - et nuls de ces assassinats qui, forcément, attirent sur vous l'atten­tion policière. Or là, ces homicides explosent ! Indéniable preuve que les bandits n'en font qu'à leur tête et qu'entre autres, tiennent M. Darmanin pour quantité négligeable.

• Les homicides et tentatives d’homicides liés au trafic de drogue en hausse de 57 % en 2023. Le 27 novembre, dit le directeur général de la police « Au 13 novembre 2023, nous consta­tons 315 homicides ou tentatives entre malfaiteurs » en zone police, « augmentation de 57 % sur la même période en 2022 ». 451 victimes dont « 30 % ont moins de 20 ans ». Cette violence « est un moyen pour les entreprises criminelles contrô­lant ces trafics d’asseoir leur emprise ou de l’augmenter, en tentant de récupérer des marchés. C’est aussi une méthode de représailles qui s’installe dans des logiques de vendetta, dont on ne voit jamais la fin. » Cette violence s’étend à des « villes de taille moyenne, un peu partout sur le territoire ».

Décodage : toujours plus de morts et de blessés dans des guerres entre gangs, que l'Intérieur ne sait interdire, ni même empêcher qu'ils ne prolifèrent. Notons que les chiffres du DGPN ne concernent, pour 2023, que 317 jours sur 365 et ne sont QUE ceux de la zone police (moins de 10% du territoire national, les métropoles, etc.) ET PAS de la zone gendarmerie (+ de 90% du territoire, campagnes, etc.).

Pour atténuer l'effet d'un chiffrage désastreux, L'Intérieur saucissonne par sous-catégories ces tueries entre bandits : "caïds"... "petites mains"... etc. Ce qui est aussi absurde, s'agissant par exemple de la guerre en Ukraine, que de mégoter entre soldats tués, par-ci... sous-officiers par-là, etc. Dans une guerre, un mort, c'est un mort. Donc :

- 1e semestre 2022, 141 "règlements de comptes entre malfaiteurs", de tout rang.

- 1e semestre 2023, 225 "règlements de comptes entre malfaiteurs", de tout rang.

Soit, d'un premier semestre à l'autre, PLUS SOIXANTE POUR CENT (+ 60%)

Et ça continue : La CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines, déployée au quartier des Moulins à Nice. Cette décision du préfet des Alpes-Maritimes, intervient au lendemain d'une nouvelle fusillade où deux individus ont été blessés par balles, etc.

Cambriolages en France, l'explosion

• Face à "40% d'augmentation" des cambriolages, la police fouille les coffres des automobi­listes. Une vingtaine de policiers ont vérifié les coffres de 74 véhicules ce mercredi à Poitiers ; ce contrôle s'inscrit dans un contexte d'augmentation de 40% des vols avec effraction depuis début 2023 dans la Vienne. Pareil partout en France : des hausses du nombre des ef­fractions oscillant entre plus 20 et plus 50% ; surtout, les cambriolages de locaux commer­ciaux, profes­sionnels ou agricoles... Exclus par l'Intérieur des "données statistiques" (lire : pro­pagande-Dar­manin) qu'il publie.

Pillage de la France, par des malfaiteurs : l'explosion

Vols : des drones pour surveiller les parcs à huîtres (même les huîtres !) Bassin d’Arcachon : 700 hectares accessibles par les bateaux des ostréiculteurs. Les vols sont monnaie courante... La gendarmerie a sorti ses drones pour patrouiller jour et nuit. Les vols sont le cauchemar des ostréiculteurs ; leurs huîtres ne pouvant être assurées, la surveillance sera renforcée, la pé­riode des fêtes de fin d’année étant considérée à hauts risques. Idem pour les fruits, légumes, etc. pillés à même les champs et pour le carburant, les GPS agricoles et outillages divers, volés dans les fermes, locaux attenants, etc.

Vain bavardage de M. Darmanin : promesses et paroles, un exemple parmi tant d'autres

Mi-novembre : fusillades en série à Villeurbanne, dans le coupe-gorge dit "Quartier du Tonkin", haut-lieu du trafic du crack, drogue mortellement périlleuse. En 2021, M. Darmanin était venu à la Métropole de Lyon, officialiser les mesures de lutte contre ces trafics et promettre au Ton­kin d'intégrer le dispositif "quartiers "témoins". Jeudi, le maire (socialiste) de Villeurbanne, venu sur le lieu de la troisième fusillade, a de nouveau tancé le ministre, dans un message sur X, "Encore une fusillade au Tonkin ! Gérald Darmanin pourquoi ce silence ?".

Les citoyens sont-ils dupes de ces pantomimes et tricheries ? Dernier sondage BFM-Elabe, début décembre : près de huit Français sur dix affirment qu'en matière de sécurité, la situation s'aggrave. Cinéma Darmanin, cinéma vain.