"Coupures" de Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi

À la mairie, bureau de Frédéric.

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : « Messieurs, l’opérateur que je représente souhaite déployer dans votre commune plusieurs installations radioélectriques sur pylônes monotubes non radomés de type Cellnext.

LUC : De type ?

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Cellnext.

LUC : Toujours pas.

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Nous sommes prêts à déployer la dernière génération d’antennes-relais dans votre commune.

LUC : Mais… nous n’avons toujours pas eu la génération précédente !

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : C’est pour ça que les nouvelles antennes vont se déployer en priorité dans des zones actuellement non couvertes par le réseau.

ÉLIES : … Comme notre ville.

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Comme votre ville.

LUC : Vous avez vu la hauteur de ces antennes ?

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : C’est pour améliorer la couverture réseau.

LUC : Vous imaginez ça dans la vue du prieuré ?

ÉLIES : Luc, si on veut du réseau, il nous faut des antennes.

LUC : Mais pourquoi on ne peut pas avoir les anciennes ?

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : C’est une décision du gouvernement.

LUC : Qui au gouvernement ?

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Le secrétaire d’État au numérique.

LUC : Encore une cravate qui n’a pas été élue !

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Il a été nommé par le Premier ministre.

LUC : Et personne n’a été consulté...

REPRÉSENTANTE DES OPÉRATEURS : Si, des experts.

LUC : … Qui n’ont toujours pas été élus. »