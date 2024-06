"Contes populaires japonais" : une méthode ludique bien conçue pour lire, s'amuser, apprendre, sur le Japon !

A travers les 22 contes traditionnels présentés ici en version bilingue, en français (page de gauche) et en japonais (page de droite), c'est à une immersion dans la culture du Japon qu'est invité le lecteur. Soit parce qu'il souhaite en effet mieux approfondir cette culture, en vue d'un voyage ou d'un séjour par exemple, soit parce qu'il étudie la langue. Car l'objectif de ce livre, et plus largement de cette collection - il en est de même pour les autres titres notamment les contes traditionnels coréens-, est d'aider l'élève ou l'étudiant à progresser. Les contes sont donc de longueur et de complexité croissantes.

Chaque conte, accompagné d'une illustration suggestive, est d'abord résumé en quelques lignes, puis trois mots-clés sont précisés; ensuite, le conte est divisé en parties et l'on peut s'assurer que l'on a bien compris le japonais en jetant un coup d'œil sur le français. La plupart des mots et expressions idiomatiques contenus dans les histoires sont répertoriés dans une section "vocabulaire et expressions", avec, si nécessaire, des informations grammaticales. Quelques notes expliquent les aspects spécifiques de la culture japonaise. Et une autre section propose des questions afin de s'assurer de la compréhension du texte. Un fichier audio est disponible en ligne gratuitement pour apprendre l'intonation, la prononciation et la compréhension orale.

Chaque conte commence, évidemment, par "Il était une fois"... Le premier s'intitule "Le mariage de la souris" où papa et maman souris parcourent le monde à la recherche du meilleur mari pour leur fille : Monsieur Soleil ? M. Nuage ? M. Vent ? M. Mur ?... Finalement, c'est M. Grinçant qui l'emporte (nom comique qui rappelle en le prononçant le cri de la souris...). Le second conte est considéré comme l'un des cinq grands contes de fées du Japon : "L'enfant Pêche" . Le troisième plaira aux petits gourmands et à leurs mamans aimantes : "Le fantôme qui achetait des bonbons"... Quant aux contes suivants, à vous de les découvrir !