Connaissez-vous l’Association pour le droit de mourir dans la dignité ?

Un homme lit un document alors qu'il assiste à la 37ème Assemblée générale de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) en 2017.

© XAVIER LEOTY and XAVIER LEOTY / AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’euthanasie est rentrée dans les mœurs avant de rentrer dans la loi. Il est normal qu’un tétraplégique demande qu’on l’aide à mourir. Il en est de même pour des personnes très âgées atteintes par Alzheimer et la maladie de Parkinson. Jusque-là, rien à redire au militantisme de cette association. Mais soudainement les choses se gâtent. Tout se casse. Et d’un coup tout devient grotesque et imbécile.

Pourquoi ? L’association en défendant « le droit de mourir dans la dignité » a mené une opération publicitaire. Précisément celle qui vaut le détour. Elle illustre sa campagne avec deux effigies : celle de Lady Diana et de Jeanne d’Arc.



On peut en déduire que la princesse britannique s’est donnée la mort parce que le zouave du pont de l’Alma avait refusé ses avances.



Pour Jeanne d’Arc, c’est à peu près pareil. La pucelle d’Orléans s’est jetée dans les bras des Anglais à qui elle a demandé de l’aider à mourir. Ils lui ont proposé la décapitation, l’écartèlement ou le bûcher. Mais Jeanne d’Arc a préféré le bûcher parce que c’était plus propre et parce qu’elle était pionnière dans le domaine de la crémation qui de nos jours est très en vogue.

Quant à l’association déjà citée, celle qui veut aider à mourir dans la dignité, nous sommes tout prêts à l’aider à mourir rapidement en dignité !