Luke Thurston est maître de conférences en littérature moderne. Son enseignement porte principalement sur la littérature victorienne et moderniste, ainsi que sur la théorie littéraire. Il est un chercheur de renommée internationale qui écrit sur la psychanalyse et la littérature depuis plus de vingt ans, et dont les travaux plus récents sur l'histoire de fantômes ont contribué à de nouveaux développements significatifs dans les études littéraires.