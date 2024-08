La fascination de Lidija M. Mcknight pour l'archéologie et les bâtiments historiques a commencé dès son plus jeune âge. Étudier en vue d'obtenir une licence en archéologie à l'université de York était en quelque sorte une progression logique, combinant l'apprentissage de l'archéologie dans une ville à l'histoire riche et variée. C'est au cours de ses études à York qu'elle a commencé à étudier les momies égyptiennes, un domaine de recherche qui est devenu le point central de sa carrière universitaire.

Elle est actuellement chargée de cours à l'École des sciences biologiques, où elle enseigne le MSc Biomedical Egyptology en ligne et dirige l'unité d'imagerie et de reconstruction 3D.