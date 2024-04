Comment la Suède est devenue la capitale européenne des gangs criminels

Une étude suédoise avait évalué que le nombre de fusillades par habitant en Suède était 4 à 5 fois plus élevé que pour ses pays voisins comme la Norvège ou l'Allemagne.

Atlantico : La Suède est minée par la guerre des gangs criminels. Quels sont les derniers chiffres relatant cet état des lieux ?

Pierre-Marie Sève : Les chiffres sont saisissants. Ce sont d'abord le règlements de comptes, si spécifiques aux violences des gangs, qui l'illustrent : la Suède ne comptait par exemple que 8 morts par balle en 2006, contre 43 en 2017, une augmentation faramineuse. Une étude suédoise avait évalué que le nombre de fusillades par habitant en Suède était 4 à 5 fois plus élevé que pour ses pays voisins comme la Norvège ou l'Allemagne. Il y a donc bien une spécificité suédoise.

L'autre indicateur d'une activité criminelle explosive est le nombre de viols. Si, certes, la libération de la parole a joué, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas aussi une cause plus profonde à l'augmentation du nombre de viols qui est de l'ordre de 700% en 20 ans...

Enfin, les émeutes urbaines étaient inexistantes en Suède jusqu'au début des années 2010. Depuis, elles sont devenues habituelles dans le paysage médiatique suédois, principalement à Stockholm, mais pas que, puisque des villes moyennes sont également touchées comme Örebro ou Malmö. Repensons à l'incendie public du Coran par un militant d'extrême droite suédois qui ont entrainé des centaines de blessés à travers tout le pays.

Comment la Suède en est-elle arrivée là ?

La raison en est simple : la Suède était un pays particulièrement homogène jusque dans les années 1980. Il n'y avait à peu près aucune immigration extra-européenne, l'essentiel venant des autres pays scandinaves ou de suédois nés à l'étranger (notamment aux Etats-Unis). La société suédoise, particulièrement avancée en termes économiques, était en outre particulièrement progressiste en termes sociétaux : droits LGBT, justice douce, police de proximité, etc. Mais dans les années 1990, la Suède a pris un tournant migratoire à 180 degrés et s'est mis à accueillir un nombre d'immigrés unique en Europe par rapport à sa population. De 0,7% de sa population d'origine extra-européenne en 1970, la Suède est passée à 11% en 2015. Aujourd'hui, la Suède enregistre aujourd'hui le plus haut taux de personnes nées à l'étranger de l'Union européenne, ex-aequo avec l'Autriche, et à la différence que la Suède a choisi une immigration extra-européenne : essentiellement moyen-orientale (Irak, Syrie) et est-africaine (Erythrée, Ethiopie, etc.).

Un pays très progressiste et très homogène ne pouvait pas recevoir qui reçoit, d'un coup, une immigration aussi massive et issue de pays à mille lieux de la Suède, en termes culturels, religieux, civilisationnels.

Le gouvernement a-t-il pris la mesure du problème ? Comment réagit l’opinion publique ?

Les politiques suédois ont mis beaucoup de temps à prendre la mesure du problème, mais c'est également la population. Les Sociaux-démocrates ont ainsi gouverné le pays entre 2014 et 2022, c'est-à-dire en pleine crise migratoire. De l'autre coté, à l'élection générale suédoise de 2010, un parti de droite radicale et anti-immigration, les Démocrates suédois, est né. Depuis, il a progressé à chacune des 4 élections. Il est même entré dans la coalition de gouvernement en 2022 avec 3 partis de droite modérée, se classant deuxième du vote populaire. Récemment, une député centriste faisait d'ailleurs son mea culpa sur l'immigration : trop d'immigrés sont entrés en Suède, sans contrôle et ne se sont pas intégrés au pays. Alors que la Suède est le pays qui a enregistré le plus d'arrivées de réfugiés (par habitant) en 2015, il était temps d'ouvrir les yeux...