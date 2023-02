Comment la guerre en Ukraine accroît les inégalités en Russie

Les vagues de sanctions occidentales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont considérablement modifié la constitution du cercle restreint du président Poutine.

Simeon Djankov était chargé de recherche au Peterson Institute for International Economics. Avant de rejoindre l'Institut, Djankov a été vice-premier ministre et ministre des finances de la Bulgarie de 2009 à 2013. Avant sa nomination au cabinet, M. Djankov était économiste en chef de la vice-présidence des finances et du secteur privé de la Banque mondiale, ainsi que directeur principal de l'économie du développement. Au cours de ses 17 années à la Banque, il a travaillé sur les accords commerciaux régionaux en Afrique du Nord, la restructuration et la privatisation des entreprises dans les économies en transition, la gouvernance d'entreprise en Asie de l'Est et les réformes réglementaires dans le monde entier.

Atlantico : Vous décrivez dans votre chronique le fait que les sanctions contre la Russie ont transformé l'oligarchie dans le pays. Quelles ont été les principales évolutions ?

Simeon Djankov : Les sanctions économiques que les États-Unis et l'Union européenne ont imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 ont transformé le modèle oligarchique russe pour le faire ressembler aux holdings d'entreprises familiales proches présentes depuis plusieurs décennies dans des pays comme l'Indonésie et la Thaïlande. La confiance entre les politiciens et les entrepreneurs dans la société russe est si faible que les politiciens comptent sur leurs proches pour accumuler des richesses en effectuant des transactions avec le gouvernement. Cette consanguinité conduit à une élite concentrée, où la politique et les affaires ne font qu'un.

Qui sont les nouveaux oligarques ?

Au cours de l'année qui a suivi le début de la guerre en Ukraine, deux douzaines d'hommes d'affaires ayant des liens familiaux avec des politiciens de premier plan ont rejoint l'oligarchie. Parmi eux figure la fille cadette du président Poutine, Katerina Tikhonova, qui, par l'intermédiaire de son fonds d'investissement, a obtenu de nombreux contrats importants de la part d'entreprises énergétiques publiques. Son ancien mari, Kirill Shamalov, dirige la plus grande entreprise pétrochimique russe, Sibur, ainsi que son propre fonds d'investissement. Les deux amis les plus proches de la fille du président Poutine sont devenus milliardaires en investissant dans des entreprises technologiques et agroalimentaires russes, tout en recevant des subventions d'État pour leurs activités de recherche et développement.

D'autres oligarques ont vu le jour au sein des familles des lieutenants du président Poutine. Le gendre du ministre des affaires étrangères Lavrov, Alexandre Vinokourov, dirige un fonds d'investissement dont les actifs dépassent 6 milliards de dollars. Andrey Ryumin, le gendre de Viktor Medvedchuk, l'ancien allié le plus proche du président Poutine en Ukraine, dirige un autre fonds d'investissement avec de grandes exploitations agricoles qui sont devenues des bénéficiaires de subventions d'État pour le remplacement des importations. Petr Fradkov, le fils d'un ancien Premier ministre et chef du service de renseignement extérieur russe, Sergei Sergeevich Ivanov, le fils de l'ancien chef de l'administration présidentielle, et Andrey Patrushev, le fils de l'actuel chef du Conseil de sécurité russe, ont tous rejoint les rangs des oligarques.

On peut ajouter à cette liste les descendants d'anciens et d'actuels ministres, les chefs des comités de sécurité et de renseignement et les gouverneurs régionaux. Au total, deux douzaines d'oligarques liés par des liens familiaux à des politiciens russes de premier plan sont devenus des membres éminents de l'élite économique russe.

Qu'est-ce qui, dans les sanctions, a favorisé l'évolution de l'oligarchie russe ?

Les vagues de sanctions occidentales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont considérablement modifié la constitution du cercle restreint du président Poutine. Le bloc de l'économie de marché des conseillers du président a perdu du terrain après la démission de l'ancien ministre des finances Alexei Kudrin en tant que président de la Chambre des comptes et l'émigration d'Anatoly Chubais, envoyé présidentiel pour les politiques énergétiques. L'influence d'un autre groupe d'anciens partisans de l'économie de marché - les amis oligarques de Saint-Pétersbourg du président Poutine - s'est également dissipée après la guerre. Depuis qu'ils sont sous le coup de sanctions, ces individus tentent de convaincre les tribunaux européens et américains que leur proximité avec Poutine est exagérée et disparue depuis longtemps.

Quelles ont été les conséquences économiques et sociales de cette évolution de l'oligarchie pour la Russie dans son ensemble ?

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a créé une nouvelle dynamique, dans laquelle le pouvoir économique s'est concentré entre les mains de quelques familles au sommet du pouvoir politique. La nouvelle classe d'oligarques doit sa richesse à l'influence de ses parents, qui utilisent leurs relations politiques pour transférer des ressources de l'État - par le biais de subventions et de marchés publics - aux entreprises de leurs enfants.

L'effet le plus important de l'imposition de sanctions, cependant, est l'augmentation des inégalités de revenus en Russie. Les inégalités ont augmenté au début des réformes économiques au début des années 1990, mais elles n'ont cessé de diminuer après la crise financière de 2008. L'inégalité a recommencé à augmenter avec le déclenchement des sanctions après l'annexion de la Crimée en 2014 (une grande série de sanctions a eu lieu en 2018) et augmentera probablement encore plus avec les nouvelles vagues de sanctions. La comparaison avec d'autres économies postcommunistes est frappante. Partant de niveaux d'inégalité similaires en 1991, la Slovaquie a réussi à ramener l'inégalité à son niveau initial au début de la transition, tandis que la Lettonie et la Pologne ont réussi à freiner de nouvelles hausses au cours des douze dernières années. En revanche, l'inégalité en Russie approche de son point le plus élevé depuis la dissolution de l'Union soviétique.

Pourquoi les sanctions ont-elles accru les inégalités ?

Il est démontré qu'une telle concentration du pouvoir économique retarde l'innovation et la croissance économique. L'inégalité des revenus est associée à l'inégalité des chances. Lorsque ceux qui se trouvent au bas de l'échelle des revenus risquent fort de ne pas réaliser leur potentiel, l'économie en paie le prix non seulement par une demande plus faible aujourd'hui, mais aussi par une croissance plus faible à l'avenir. Les sociétés où les inégalités sont plus grandes sont moins susceptibles de faire des investissements publics qui améliorent la productivité, par exemple dans les transports publics, les infrastructures, la technologie et l'éducation. La Russie se dirige précisément dans cette direction.

L'effort de guerre condamne-t-il l'économie russe à long terme ?

La série de sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie devait entraîner une chute importante de l'économie russe. Cette chute ne s'est pas matérialisée en 2022, en grande partie grâce aux revenus records du pétrole et du gaz qui ont été canalisés dans des subventions pour certaines industries et dans le développement de mécanismes de substitution des importations.

Les sanctions ont toutefois des effets débilitants à long terme sur le développement économique de la Russie. Des conseillers et des chefs d'entreprise de l'entourage de M. Poutine, qui adhéraient aux principes de l'économie de marché, ont quitté la Russie, démissionné du gouvernement ou pris leurs distances par rapport aux contacts avec le président. Ces départs politiques ont déplacé le sommet des politiques économiques russes vers l'idéologie de l'économie fermée. Les joutes politiques entre plusieurs groupes d'apparatchiks de la ligne dure et les dirigeants des forces de défense et de sécurité ont facilité les politiques économiques repliées sur elles-mêmes.

Le résultat probable est une période prolongée de stagnation économique, avec d'importantes ressources publiques passant dans les mains de quelques dizaines de familles politiquement connectées. La classe entrepreneuriale russe s'amincit encore, des centaines de milliers de professionnels qualifiés quittant le pays à la recherche d'opportunités.