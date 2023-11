Comment la gauche radicale instrumentalise les migrants pour mener ses guerres politiques

Selon l'interviewé, "les migrants sont exploités par des mafias politiquement alliées à la gauche, puis utilisés pour créer une situation de conflit dans les pays de destination".

The European Conservative a interrogé Alejandro Peña Esclusa. Il est ingénieur, écrivain, analyste et consultant politique vénézuélien. Il a été pionnier des premières manifestations dans son pays contre le régime chaviste.

Álvaro Peñas est analyste politique. Après avoir commencé à écrire sur la politique internationale, en particulier sur l'Europe de l'Est, il a collaboré plus activement à des interviews et des articles. Il écrit régulièrement dans El Correo de España et travaille pour deux programmes de radio dans Decisión Radio. Il collabore également avec la chaîne de télévision 7nn.tv.

Alejandro Peña Esclusa a été emprisonné pendant un an à El Helicoide (une prison connue pour ses tortures) et reste un prisonnier politique d'opinion. Spécialiste du Forum de Sao Paulo, il a écrit cinq livres sur le sujet.

Le groupe de Puebla(1) vient de terminer sa 9e réunion au Mexique. Pourquoi est-il important de savoir ce qui a été discuté par la gauche ibéro-américaine lors de cette réunion ?

Pour les Européens, il est très important de savoir ce qui a été discuté au Mexique car cela reflète la pensée du progressisme international. Ils dévoilent le projet global de la gauche. Ces dernières années, l'Amérique latine a été un laboratoire d'idées progressistes - qui sont ensuite exportées aux États-Unis, en Europe et ailleurs - comme la fraude électorale. Contrairement au Forum de Sao Paulo, qui est composé de partis politiques, le Groupe de Puebla est composé de personnalités, et beaucoup de ses membres - la grande majorité - appartiennent également au Forum.

L'une des questions mises en avant était le soutien à l'immigration et à l'ouverture des frontières.

Oui, ils ont un précédent dont ils peuvent s'inspirer. L'exode de Mariel est une opération de Fidel Castro qui a permis à des milliers de Cubains de partir pour les États-Unis en 1980. Aujourd'hui, nous assistons à une immigration illégale massive de personnes qui ne sont pas victimes d'une crise humanitaire. Même la définition de la migration économique n'est pas suffisante. Ce qui se passe, c'est une guerre démographique : la gauche utilise les migrants comme un outil de guerre et de déstabilisation. Il s'agit d'une procédure délibérée, consciente et planifiée, bénéficiant d'un soutien international.

L'Europe doit enquêter sur cette guerre démographique, qui est particulièrement dirigée contre l'Italie et contre le gouvernement de Giorgia Meloni.

Je ne parle pas des migrants, qui sont des victimes et de la chair à canon ; la gauche ne se soucie pas de savoir s'ils meurent en traversant une rivière ou la Méditerranée. Les migrants sont exploités par des mafias politiquement alliées à la gauche, puis utilisés pour créer une situation de conflit dans les pays de destination. Les gouvernements des États-Unis et de l'Europe sont manipulés pour leur accorder l'asile et toutes sortes de subventions pour des raisons humanitaires. Ceux qui font cela savent très bien que le volume de cette migration ne peut pas être absorbé de manière raisonnable par les pays de destination. Ils savent également que ces migrants ne résoudront pas leurs problèmes dans leur nouveau pays. Nombre d'entre eux finiront par vivre dans la criminalité ou la pauvreté. Je suis vénézuélien et, comme huit millions de mes compatriotes, j'ai dû quitter mon pays. Je ne parle pas de ces personnes, mais de ceux qui les utilisent comme outil de déstabilisation.

Le communisme détruit l'économie et fait d'un pays comme le Venezuela, le plus riche d'Amérique latine, le plus pauvre, en termes de revenu par habitant, avec Haïti. Ils forcent la migration de huit millions de personnes dont ils détruisent la vie et qui ne veulent pas quitter le Venezuela, les envoient aux États-Unis et dans d'autres pays - où, dans de nombreux cas, ils causent des problèmes - et rejettent ensuite la faute sur les États-Unis et l'Europe en raison des sanctions. C'est un énorme mensonge. La crise économique au Venezuela a commencé bien avant les sanctions. La principale sanction économique que subit le Venezuela est la corruption.

Oui, lors de la réunion, il a été répété une fois de plus que les États-Unis sont responsables des désastres économiques à Cuba et au Venezuela. Le sentiment de victimisation qui a toujours caractérisé la gauche s'est manifesté.

C'est vrai. En réalité, c'est le modèle communiste désastreux qui détruit l'économie en confisquant la propriété privée et en violant les droits de l'homme. D'ailleurs, la plupart des sanctions ne visent pas les pays, mais les responsables de ces politiques. La gauche joue toujours la victime, alors qu'elle est l'agresseur. Nous avons un autre exemple de l'influence de la gauche latino-américaine en Afrique. Il y a eu un précédent dans les années 1970, lorsque Cuba a envoyé des troupes et des conseillers au Mozambique, en Angola et en Zambie. Mais ils ne sont pas partis et leur influence s'est accrue avec Chávez et les pétrodollars. Aujourd'hui, l'idée est d'utiliser les gouvernements financés par le Forum de Sao Paulo comme un outil contre l'Europe.

En Afrique, la Russie finance et soutient des "mouvements anticolonialistes" et le groupe Wagner est actif dans plusieurs pays africains. La Chine est également présente sur le continent. Le Forum de Sao Paulo collabore-t-il aux activités russes et chinoises ?

Bien entendu, les relations de la Russie (ex-URSS) avec Cuba sont bien connues, tout comme son soutien aux mouvements de guérilla dans toute l'Amérique latine. Aujourd'hui, le principal allié de la Russie dans la région est le Venezuela, où il y a même des conseillers militaires russes. Alors que Delcy Rodríguez, vice-présidente du Venezuela, participait à la réunion du groupe de Puebla, son frère Jorge Rodríguez, président du Congrès chaviste, était présent à une réunion à Moscou. Quant à la Chine, c'est un pays qui est de plus en plus présent en Amérique latine par le biais d'investissements importants dans l'économie et les infrastructures. Sur le plan politique, il existe une relation organique entre le Forum de Sao Paulo et le Parti communiste chinois, qui se réunissent régulièrement. Lors de la réunion de Mexico, Evo Morales a été chaleureusement applaudi lorsqu'il s'est félicité du déclin des États-Unis et du fait que la nouvelle puissance mondiale est la Chine.

Le président espagnol, Pedro Sánchez, s'est exprimé par vidéoconférence lors de la réunion du groupe de Puebla. Le Parti socialiste est-il désormais le représentant du Forum de Sao Paulo en Espagne ?

C'est ce qu'il semble. Podemos a été créé par le Forum de Sao Paulo avec l'argent de Chávez, Correa et Morales. Aujourd'hui, la relation de Pedro Sánchez avec le Forum de Sao Paulo est révélée publiquement - une relation qui remonte sans aucun doute à très longtemps. Si Pedro Sánchez n'était pas d'accord avec les objectifs du Groupe de Puebla, il n'aurait jamais permis à José Luis Rodríguez Zapatero ou à Dolores Delgado de faire partie de cette organisation. Il faut bien comprendre que le communisme est une idéologie internationaliste et qu'il cherche continuellement des alliés. Le groupe de Puebla a toujours considéré l'Espagne comme un pont vers l'Europe, c'est pourquoi il a financé Podemos et d'autres partis en Slovénie, en Grèce et en Italie.

Le groupe de Puebla a affirmé son engagement en faveur des valeurs les plus progressistes : genre, LGBT, avortement, etc. Mais existe-t-il encore une gauche latino-américaine plus "traditionnelle" qui rejette ces valeurs ?

Le courant progressiste, mené par Petro et Boric, pousse cette ligne et, petit à petit, la gauche plus traditionnelle s'adapte à ce changement de valeurs. Pour l'instant, elle a déjà adopté tout le discours de l'alarmisme climatique. Petro parle de la décarbonisation de l'économie - l'économie occidentale, bien sûr, car la Russie et la Chine ne le feront jamais - quelque chose qui, à long terme, ne peut que signifier la ruine économique des États-Unis et de l'Europe. Petro a déclaré en janvier de cette année, après l'investiture de Lula, que pour que ce qui s'est passé en 2009 - lorsque le Forum de Sao Paulo a contrôlé 14 pays et a perdu ce contrôle - ne se reproduise pas, il est nécessaire de s'allier avec les secteurs progressistes des États-Unis et de l'Europe, et de devenir les porte-parole du progressisme international en Amérique latine. Heureusement, toutes ces "valeurs" progressistes n'ont pas réussi à s'enraciner autant en Amérique latine qu'aux États-Unis et en Europe, car il s'agit de peuples encore très attachés à la famille traditionnelle et à la religion. Souvenons-nous de l'échec de Boric au Chili lorsqu'il a voulu imposer une constitution progressiste.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce qui s'est passé lors de cette réunion du groupe de Puebla ?

Cette réunion a montré comment le groupe de Puebla travaille avec les secteurs progressistes aux États-Unis et en Europe, et ses liens avec le secteur le plus radical des démocrates américains. Gustavo Petro appartient même au Progressive Internacional de Bernie Sanders. À l'heure actuelle, le groupe de Puebla vend la peau de l'ours avant de le chasser. Comme le dit son coordinateur général, Marco Enriquez-Ominami : "Nous sommes en train de grandir. Nous sommes l'option de pouvoir dans la région et nous sommes l'alternative au chaos", tout cela entouré du fugitif Rafael Correa, d'Evo Morales, qui a perpétré une fraude électorale en Bolivie, de Delcy Rodríguez, représentant de la dictature vénézuélienne, de Bruno Rodríguez, représentant de la tyrannie cubaine, de Lula, de Dilma, de Kirchner, tous condamnés pour corruption, et ainsi de suite. Je me demandais quand la police arriverait pour les mettre tous en prison.

Le groupe de Puebla se présente comme une option triomphante pour le pouvoir, mais les derniers résultats ont été un revers pour ses objectifs : il a perdu au Paraguay et au Chili, et tout indique qu'il perdra en Argentine et même en Équateur. En outre, Gustavo Petro a été dénoncé par son propre fils et a de sérieux problèmes judiciaires. Gabriel Boric a connu le niveau de rejet le plus élevé de l'histoire du Chili. Leur situation est compliquée et c'est pourquoi il est urgent que la droite et le centre-droit unissent leurs forces comme l'a fait la gauche, et bien sûr, qu'ils mènent la bataille culturelle pour défendre les valeurs occidentales.

(1) Le groupe de Puebla est un forum politique et académique composé de représentants de la gauche politique latino-américaine et européenne.

