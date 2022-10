Comment l’intelligence artificielle pourrait bien tout changer à notre manière d’utiliser Internet

Le robot Pepper lors d'un forum consacré à la 5G en Allemagne.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Aujourd’hui, l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place sur Internet. Quelle est actuellement sa place et son usage ?

Fabrice Epelboin : Cela fait des décennies que l’IA fait l'objet de recherches. Il y a tout un tas d’intelligence artificielle. Mais la seule branche qui donne des résultats industriels, c'est le « deep learning » et il est absolument partout dans la vie quotidienne numérique. Typiquement, lorsque Netflix recommande de regarder une série susceptible de vous plaire, c'est de l'intelligence artificielle, du deep learning. De même pour Facebook et les contenus proposés. Ce type d'algorithme de recommandation est aujourd’hui présent dans tous les systèmes de réseaux sociaux (TikTok, Twitter, Facebook, Instagram). On va pouvoir trouver l’IA partout aujourd’hui.

Par exemple, les applications comme Deliveroo ou Uber utilisent cette technologie. La coordination des flottes de livreurs est faite par l'intelligence artificielle. Mais le « deep learning » une IA particulière. Son principe est d’observer une quantité astronomique de données et repérer des occurrences, des itérations ou bien des corrélations. A partir de là, elle va essayer d'anticiper l'état d'un système, souvent un individu, en prenant appui sur le passé et sur ce que d'autres ont également fait.

Certains estiment que l’IA sur Internet pourrait développer non seulement un rôle réactif mais « actif ». En ce sens, comment l’intelligence artificielle va-t-elle changer Internet ?

Ce que l'intelligence artificielle propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'anticiper l'évolution d'un système, prédire l'avenir. Typiquement, c'est ce qui est fait sur Facebook. En proposant un nouveau contenu, il cherche à anticiper ce qui est susceptible de faire rester l'individu sur leur réseau. Les champions du monde à l'heure actuelle, c’est TikTok. Ils ont la capacité à créer un amoncellement de vidéos courtes ce qui permet de garder l’utilisateurs pendant plusieurs heures sur l’application. L'ensemble de ces algorithmes ont cette intention d’anticiper les désirs et de les fournir. Evidemment, la publicité est l’usage dominant de l’IA. Si je suis capable d'anticiper les souhaits des internautes, j'ai de bonnes chances d'avoir un annonceur. Ce n’est pas la seule technique en publicité, mais c'est très efficace.

À Lire Aussi

Pour le patron de Google, l’intelligence artificielle sera plus puissante que la découverte du feu ou de l’électricité. Mais quand…?

Encore une fois, si je suis capable d'anticiper ce que vous allez aimer consommer, que ce soit une série télévisée ou bien un contenu sur TikTok, je suis donc capable de créer un flux d'informations qui vous fait rester sur la plateforme. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une volonté d'anticiper l'avenir.

Va-t-on devoir réapprendre à utiliser Internet ?

Absolument pas. Vous êtes déjà dans un monde qui est complètement peuplé d'intelligence artificielle. C'est l’IA qui va apprendre à vous utiliser. L’intelligence artificielle n'est pas la partie d’interface avec l'utilisateur. C’est la manière dont nous allons, à partir d'une quantité faramineuse de données, arriver à comprendre quelque chose. Quand on s’adresse à une enceinte vocale, elle va comprendre ce qu’on lui demande. Elle va pouvoir le faire en comparant des millions d’échantillons qui permettent de recoller les morceaux. Mais l’enceinte ne comprend pas réellement, ce n’est pas un être conscient. Et ici, nous ne sommes pas dans une branche de l’intelligence artificielle qui cherche à faire cela.

Les outils existent-ils déjà pour ce tournant d’Internet ?

Dans le monde, s’il y a bien un outil qui intègre, de façon fondamentale, l'intelligence artificielle et qui a eu un impact très significatif sur le monde, c'est Facebook. L’IA est un sujet récent et pourtant on y est depuis 10 ans. En 2008, Facebook a racheté une société dont le seul savoir-faire était de composer ce type d'information personnalisée. A partir de là, l'histoire de l'intelligence artificielle au sein des foyers débute. Aujourd'hui, une personne qui consulte à minima 40 fois par jour son téléphone portable est une personne qui est quotidiennement en contact avec différentes intelligences artificielles. Les suggestions de Netflix, le fil d’actualité d’Instagram, tous ces outils sont de l’IA. Les utilisateurs n’en sont pas forcément conscients. On est déjà dans l’intelligence artificielle, suffisamment longtemps pour avoir un impact sur la société. La polarisation des opinions publiques est un effet de l'algorithme de Facebook et des réseaux sociaux en général, un effet d'une intelligence artificielle sur l’opinion publique. On est passé d'un monde où la distribution de l'information se faisait de façon verticale avec les médias traditionnels à un monde où l'essentiel de la distribution se fait par l'intermédiaire d'un algorithme. Donc, une intelligence artificielle.

À Lire Aussi

Intelligence artificielle : Google met en congé forcé un ingénieur pour avoir affirmé que le chatbot du groupe avait une intelligence propre. Mais pourquoi ?

Quels peuvent-être les avantages (économiques et techniques) de l’IA sur Internet ?

Sur Internet comme ailleurs, il y a cette capacité à prédire l'avenir. Par exemple en médecine, avec l’IA, une radiographie des seins est capable de voir s’il y a un risque de cancer. L’intelligence artificielle analyse des millions de radiographies qui, elles-mêmes, ont été analysées par les radiologues. Donc elle établit un diagnostic issu de millions de cartographies. Cela fonctionne très bien et donne une idée de ce que l’on peut faire dans ce secteur. Être capable, grâce aux données médicales, d’anticiper l’évolution de l’état de santé. L'impact économique est phénoménal et il y a une multitude de domaines d’application dont Internet.

Quel avenir pour l’IA sur Internet ?

L’IA va continuer de se répandre. Après il va y avoir le cadre juridique qui va se mettre en place. Aujourd’hui, les discussions avec le législateur pour encadrer tout ceci commencent seulement à arriver. Mais c’est un sujet complexe car le législateur lui-même ne comprend pas cette intelligence artificielle. Pour moi, c'est mission impossible de rédiger une loi qui va encadrer l'usage d'une technologie incomprise. Puis la question de l’éthique de l’intelligence artificielle revient régulièrement. Seulement, il est difficile d'expliquer pourquoi l'IA donne tel ou tel résultat. On peut prendre le cas de Facebook lorsque son algorithme a été accusé de racisme. L’encadrement de cette technologie va prendre plusieurs années, mais il faut le faire.