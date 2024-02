"Citoyens policiers" d'Arnaud-Dominique Houte

Le sous-titre éclaire le sujet : "Une autre histoire de la sécurité publique en France, de la Garde nationale aux voisins vigilants". Il s'agit en effet de relater, sur les deux derniers siècles, la manière dont des groupes de citoyens se sont organisés pour maintenir l'ordre jugé menacé, mettant ainsi en œuvre, légitimées ou pas, des pratiques policières. Aujourd'hui l'Etat charge des spécialistes formés pour assurer la sécurité publique (gendarmes, policiers, CRS...) mais il n'en a pas toujours été ainsi car à plusieurs reprises, des amateurs, bénévoles ou légèrement indemnisés, ont jugé utile de participer aux fonctions policières. Ce fut même parfois considéré comme acte de courage et devoir civique. Avec tous les dangers inhérents à cette manière de faire que l'auteur décrit parfaitement pour faire comprendre les limites et les critiques de l'action civique (risques de dérives de citoyens armés ou de groupes violents notamment).

L'ouvrage est divisé en trois parties. La première relate les "bricolages civiques dans un système policier en construction" de 1789-1880, c'est-à- dire qu'elle aborde les périodes révolutionnaires jusqu' après la Commune, illustrant les engagements des citoyens désireux d'assurer l'ordre social dans un Etat défaillant du point de vue sécuritaire. Les Amis de l'Ordre après 1870, en sont un parfait exemple. La deuxième partie montre l'engagement limité des amateurs face à un système policier qui se professionnalise (jusqu'en 1960). A partir de la IIIe République en effet, l'Etat renforce la sécurité professionnalisée et la place des amateurs devient limitée. Mais cette large période est particulière puisqu'elle englobe les deux guerres (durant lesquelles les policiers requis au front sont beaucoup moins nombreux), la Libération (et le rôle des communistes), la guerre d'Algérie et Mai 68, pour lesquelles l'auteur examine en détail le rôle des milices. La troisième partie, enfin, débutant dans les années 1970 jusqu'à nos jours, évoque la participation des citoyens dans un système où la police est désormais structurée. Le rôle des "voisins vigilants" est étudié avec pertinence de même que les possibilités nouvelles apportées par les techniques numériques. En conclusion, la question demeure : le recours aux citoyens policiers est-il efficace ou bien dangereux ? Comporte-t-il plus d'inconvénients que d'avantages ? Est-il même démocratique ? Et qu'en est-il du droit à la légitime défense inscrit dans le Code pénal ?