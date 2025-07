IA

Cinq faits surprenants à comprendre sur les chatbots IA pour mieux les utiliser

De plus en plus présents dans notre vie numérique, les agents conversationnels comme ChatGPT sont souvent perçus comme des oracles technologiques capables de répondre à tout, ou presque. Mais derrière leur aisance apparente se cache une mécanique complexe, faite d’entraînement massif, d’interventions humaines, de limites techniques… et d’erreurs bien réelles. Connaître leurs ressorts permet de mieux en mesurer les forces et les failles. Alignement éthique, découpage en tokens, obsolescence des connaissances, hallucinations textuelles ou calculs assistés : voici cinq choses fondamentales à savoir pour utiliser ces IA avec lucidité.