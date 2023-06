"Chef d'œuvre", de Juan Tallon : mystère et scandale autour de la disparition d'une sculpture monumentale de Richard Serra. Un bon roman

L'impensable s'est produit ! Le musée Reina Sofia de Madrid a tout simplement perdu une sculpture en acier de trente-huit tonnes de l'artiste contemporain Richard Serra. Ces énormes blocs d'acier étaient stockés depuis des années dans un entrepôt. Or la société gardienne des lieux et spécialisée en transport d'œuvre d'art s'est, elle aussi, volatilisée, victime de faillite à la suite de commandes non honorées par l'Etat. Le scandale est énorme : comment imaginer une telle incurie administrative. Les hypothèses les plus farfelues vont être faites : vol par un riche collectionneur, acier découpé en plaques par des ferrailleurs, vengeance d'un entrepreneur... Aucune piste n'est la bonne et les conjectures vont bon train