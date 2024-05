"Cézembre" de Hélène Gestern : un roman passionnant

C’est un roman foisonnant qu’il est difficile de lâcher.

Comme souvent chez l'auteure, il s’agit d’une enquête, ici au sein des familles Kérambrun et Sainte-Croix à la recherche des racines.

Les difficiles relations père-fils.

Le développement des relations transmanche.

La bourgeoisie et ses non-dits.

Les débuts de l’ère industrielle.

Et surtout, l’amour de la mer et de l’île de Cézembre qui prend une place importante dans la famille et dont l’auteure nous révèle peu à peu l’histoire. D’ailleurs, c’est le relief de cette île qui servira de logo à l’entreprise d’Octave et de ses associés.