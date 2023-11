"Cette Autriche qui a dit non à Hitler. 1930-1945" de Jean Sévillia

Mars 1938, l’Anschluss ! Hitler annexe l’Autriche sans tirer un coup de fusil. Des foules enthousiastes l’accueillent à Vienne ; un référendum donne plus de 99% de oui au rattachement à l’Allemagne nazie. L’Autriche fait toute la guerre aux côtés du Reich. Des Autrichiens figurent parmi les criminels nazis les plus éminents (Kaltenbrunner, Seyss-Inquart, Eichmann…).

Et pourtant ! Jean Sévillia s’inscrit en faux contre l’idée d’une Autriche totalement nazie et s’efforce de démontrer le contraire. A l’appui de sa thèse, il reprend l’histoire du pays depuis la chute de la monarchie Habsbourg et le traité de Saint-Germain qui met fin à l’Empire austro-hongrois (1919).