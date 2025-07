Pandémie, 5 ans après

Cet écho du Covid qui revient perturber les carrières des jeunes adultes

Entre écoles fermées, stages annulés, embauches gelées et contrats temporaires supprimés, les jeunes ont servi de bouclier à la crise du Covid-19. ­Surreprésentés dans l’hôtellerie-restauration ou le commerce, contraints de rentrer chez leurs parents ou d’accepter des jobs sous-qualifiés, ils accumulent dettes, retards de carrière et détresse psychologique. Désormais menacés de “cicatrices” salariales et professionnelles à long terme, ils réclament une refonte du marché du travail : lutte contre la précarité, formation renforcée et véritables filets de sécurité sociale pour transformer l’“espoir précaire” en trajectoires solides.