Ces stars russes anti-guerre que le Kremlin tente de faire taire

Les autorités russes poursuivent leur lutte contre les musiciens et artistes d'opposition, les déclarant agents étrangers et engageant des poursuites pénales à leur encontre. Les concerts d'artistes et de groupes musicaux indésirables sont annulés. Les acteurs qui critiquent la guerre sont renvoyés des théâtres. Sentant les sentiments de leurs supérieurs, les députés suggèrent que les scènes avec des artistes disgraciés soient retirées des films ou que leurs noms soient qualifiés de "traîtres" dans le générique de fin.

Le Kremlin souhaiterait que la scène culturelle apporte un soutien total à la guerre, mais ne reçoit l'appui que d'acteurs et de musiciens ultra-loyaux, proches des autorités et populaires auprès de la vieille génération. Les interprètes et les chanteurs qui ont la faveur des jeunes critiquent les actions des autorités et le déclenchement de la guerre. Face à une défaite sur ce champ de bataille, le Kremlin agit comme à son habitude, c'est-à-dire en imposant des interdictions et des répressions. Mais cela ne résout pas le problème et ne fait qu'attiser l'intérêt des jeunes pour les artistes et les musiciens de l'opposition.

Depuis le début de la guerre, la scène musicale russe ainsi que l'industrie du cinéma et du théâtre se divisent en trois camps. Le premier camp comprend les vedettes qui condamnent l'invasion, le deuxième inclut celles qui ne la soutiennent pas publiquement, tandis que le troisième est composé de personnages qui ont exprimé leur entière loyauté envers les autorités russes et leur soutien à la guerre. Les deux premiers camps comptent un nombre important d'artistes et d'acteurs qui jouissent d'une véritable popularité (principalement auprès du jeune public). Ceux qui ont exprimé leur soutien à la guerre sont des vedettes de deuxième et troisième rangs (par exemple, Yulia Chicherina), ou des artistes qui attirent la vieille génération de Russes. Il est clair que le Kremlin n'a pas apprécié et n'apprécie toujours pas cette situation. Selon les sondages d'opinion, les jeunes sont plus sceptiques que quiconque à l'égard de la guerre et des autorités en général, tandis que les leaders d'opinion, comme les artistes de rap et de rock populaires, font preuve de solidarité avec leur public et ne tentent pas de le faire changer d'avis dans le sens privilégié par les autorités.

Quelles sont les stars russes qui ont officiellement soutenu la guerre ? Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui se concentrent sur la promotion via des chaînes de télévision ou qui gagnent leur vie en se produisant lors de fêtes d'entreprise de grandes sociétés d'État ou d'entreprises associées. Ils sont depuis longtemps fidèles au gouvernement, sachant pertinemment qu'il est la source de leur bien-être. Ces artistes et acteurs visent à attirer un public télévisuel principalement âgé. Du point de vue des stars de second plan (comme Sergey Galanin ou Alexander Sklyar) et surtout de troisième plan, le soutien à la guerre est devenu une occasion d'encaisser les bénéfices des concerts officiels. Cependant, la loyauté dont font preuve ces artistes n'augmente ni l'audience des autorités, ni le soutien de la population à la guerre. Par exemple, Zveroboy, un groupe dont les chansons sont diffusées à la télévision et qui se produit lors de concerts organisés dans la descente Vasilevsky près de la Place Rouge, ne compte que 46 500 abonnés sur YouTube. Le groupe de Sergey Galanin, Serga, compte 11 500 abonnés. Le chanteur pop Oleg Gazmanov, qui interprète depuis longtemps de la "pop patriotique", peut se vanter d'avoir près de 300 000 abonnés. Shaman, le représentant le plus populaire de la "scène Z" (qui soutient les politiques gouvernementales), compte 1,8 million d'abonnés.

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux de Little Big (un groupe interdit qui compte 7,2 millions d'abonnés) ou de Morgenstern (11 millions). Oksimiron, qui n'aspire pas à figurer en tête des hit-parades, a accumulé 2 millions d'abonnés sans aucun soutien médiatique (contrairement à Shaman). En examinant ces chiffres, il est important de garder à l'esprit que YouTube n'est pas une plateforme de niche mais la "nouvelle télévision" pour le public russe, en particulier pour la jeune génération. En revanche, les audiences des chaînes de télévision officielles représentent l'électorat pro-guerre de Poutine. Ces personnes regardent des concerts Z et des vidéos musicales Z triés sur le volet par les responsables des médias, dont le message global coïncide étroitement avec les émissions de propagande officielles.

Les stars de premier plan en Russie n'ont pas besoin du soutien du gouvernement : leur public fuit la télévision et peut trouver les vidéos et les concerts de leurs artistes préférés sur YouTube. Leurs concerts se vendront à guichets fermés, payés par le public, pas par le gouvernement. Il en va de même pour les acteurs et les présentateurs de télévision véritablement populaires : ils peuvent gagner leur propre argent grâce à YouTube et aux spectacles en direct. Les grandes stars russes peuvent se permettre d'être indépendantes et d'en profiter. Comme les autorités ne peuvent pas obliger ces artistes à soutenir la guerre, elles appliquent toutes sortes de répressions : les plus ardents critiques sont inscrits sur la liste des agents étrangers et poursuivis en justice, tandis que les opposants modérés se voient interdire de se produire en direct dans toute la Russie et d'apparaître à la télévision et à la radio.

Même les stars de TikTok sont visées par le gouvernement. Par exemple, Nekoglai, l'un des blogueurs les plus populaires, a été arrêté et expulsé de Russie après avoir parodié les gestes d'un soldat russe lançant une grenade depuis une tranchée. Cependant, Nekoglai n'a pas critiqué la guerre, l'armée ou même ce soldat en particulier. Le blogueur a déclaré avoir été torturé par la police et même menacé de viol avant d'être expulsé.

Parallèlement, les autorités tentent de remplacer les importations en promouvant de nouvelles stars sur YouTube, comme les chanteurs Shaman ou Akim Apachev, ou en faisant revivre des noms connus (par exemple, le clip vidéo intitulé "Je reste", enregistré par des stars du rock patriotique). Cependant, les artistes et acteurs pro-gouvernementaux perdent du terrain face à leurs pairs plus populaires qui ne sont pas soutenus par le gouvernement.

Par conséquent, le Kremlin, qui tente de censurer, d'interdire, de réprimer les musiciens, les présentateurs de télévision et les acteurs et de les priver de leur gagne-pain, perd la partie sur ce champ de bataille. Oksimiron continue d'être regardé même s'il a été déclaré agent étranger et que l'une de ses chansons a été qualifiée d'extrémiste : ses nouvelles vidéos attirent régulièrement 13-14 millions de vues sur YouTube. En revanche, les dernières chansons de Shaman n'ont reçu que 2 à 3 millions de vues, malgré tout le soutien des médias.

Les affirmations selon lesquelles personne n'"annule" les personnalités culturelles en Russie, contrairement à l'Occident, semblent fausses aux yeux des jeunes spectateurs et auditeurs. Dans le passé, les jeunes pouvaient facilement assister aux concerts de leurs artistes préférés, soit dans leur ville natale, soit dans une ville voisine. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Bien que restant en dehors de la politique, le public posera inévitablement des questions. Pourquoi les concerts de leur star préférée ont-ils été annulés ? Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi leur musicien préféré s'exprime-t-il contre les autorités et la guerre ? En toute logique, ces questions sont inévitables. Parallèlement, prises dans la répression et les interdictions, les stars elles-mêmes se radicalisent de plus en plus. Au lieu d'artistes modérément contestataires, le Kremlin alimente la politisation des artistes et des interprètes. Oksimiron écrit des chansons anti-Kremlin sur des thèmes politiques. Monetochka enregistre des vidéos TikTok humoristiques critiquant les autorités. Maxim Galkin s'est tourné vers la satire politique. TikToker Nekoglai donne de l'argent aux forces armées ukrainiennes. Par leur travail créatif, les artistes influencent inévitablement le public, et des sujets tabous sont discutés publiquement. L'accueil réservé au clip "Goyda" d'Oxymiron en est un exemple frappant : les commentateurs ont loué le contenu politique de la chanson et l'ont comparée aux morceaux publiés par les musiciens rock de l'opposition à l'époque soviétique.

L'histoire connaît de multiples exemples de musiciens qui ont considérablement alimenté les sentiments d'opposition ou de lutte contre la guerre parmi les citoyens. Par exemple, de nombreuses stars du rock, dont John Lennon, se sont prononcées contre la guerre des États-Unis au Viêt Nam, devenant ainsi des autorités morales centrales et des leaders de la jeunesse anti-guerre, qui ont fini par l'emporter. La situation actuelle ressemble beaucoup à celle des dernières années de l'URSS, lorsque la vieille génération regardait les artistes "officiellement autorisés" à la télévision et assistait aux concerts dans les salles philharmoniques approuvées par les officiels. Pendant ce temps, les jeunes copiaient et diffusaient des cassettes contenant de la musique d'artistes interdits tels que Kino, Akvarium et DDT (ces deux derniers groupes ont récemment "gagné" une nouvelle interdiction). En fait, un "groupe de musique interdit" était synonyme de "musique de qualité". Ces artistes donnaient des concerts dans des lieux semi-enterrés ou clandestins, les membres de leur public pouvaient se retrouver dans un commissariat de police, et les fans devaient parfois se rendre dans une autre ville pour entendre leur musicien préféré en direct. Aujourd'hui, à l'heure de YouTube et des services de streaming, ces problèmes n'existent plus et il n'est plus nécessaire de copier des cassettes chez soi. Quels sont les choix qui s'offrent à ceux qui veulent vraiment assister à un concert en direct ? Eh bien, ils peuvent se rendre au Kazakhstan ou en Arménie, où les stars interdites se produisent souvent de nos jours. Vous n'avez pas d'argent pour vous déplacer ? Alors YouTube est toujours disponible et prêt.

Les autorités tentent de repousser une vague de critiques de l'opposition non seulement en appliquant des interdictions, mais aussi en manipulant les résultats des sondages d'opinion. Par exemple, selon une étude du VCIOM, Oleg Gazmanov serait aujourd'hui le chanteur russe le plus populaire. Avec ses 300 000 abonnés sur YouTube, on peut se demander comment cela est possible. En fait, Shaman, qui se classe deuxième dans le sondage, aurait été plus plausible comme nouveau roi officiel de la scène russe. Il est important de garder à l'esprit que les résultats de ces sondages s'adressent à un public qui, de toute façon, soutient déjà le gouvernement.

Après l'effondrement de l'URSS, les musiciens de rock, autrefois interdits, ont commencé à remplir les stades, tandis que de nombreux artistes "officiellement autorisés" qui se produisaient à la télévision soviétique et dans les salles philharmoniques sont devenus des habitués des clubs de province. Ceux qui critiquent la guerre actuelle ont déjà prouvé qu'ils pouvaient remplir des stades. Et le temps viendra peut-être où ils feront descendre les gens dans les rues et sur les places des villes.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI