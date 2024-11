Un trésor français

Ces quatre leçons qu’il est urgent de tirer du crash industriel chez Michelin

Les grandes entreprises françaises, dont Michelin et on le regrette, n’ont pas éclairé la politique économique des dernières années et ont applaudi à ce qui était présenté comme une politique géniale de l’offre alors que la poursuite de la désindustrialisation était gravée dans le marbre : on en constate aujourd’hui le résultat.