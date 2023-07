Ces psychopathes à qui leur caractère ouvre la voie de la réussite

L'acteur Christian Bale pose à côté des affiches du film « American Psycho », après une conférence de presse à Tokyo, le 24 janvier 2001.

Pensez à un psychopathe et un certain nombre de méchants hollywoodiens pourraient vous venir à l'esprit, des tueurs charmants comme Hannibal Lecter à Anton Chigurh, dépeint avec une menace effrayante par Javier Bardem dans le film No Country for Old Men. Mais les traits et les symptômes de la psychopathie se déroulent sur des échelles allant de faible à fort. Ainsi, quelqu'un peut être légèrement psychopathe ou gravement psychopathe. Il pourrait y avoir un psychopathe assis à côté de vous en ce moment.

Certains psychologues soutiennent que l'accent mis sur les comportements psychopathiques violents et criminels a marginalisé l'étude de ce qu'ils appellent les "psychopathes qui réussissent" - des personnes qui ont des tendances psychopathes mais qui peuvent éviter les ennuis et peut-être même bénéficier de ces traits d'une manière ou d'une autre. Les chercheurs ne sont pas encore parvenus à un consensus sur les traits qui distinguent les psychopathes qui réussissent des tueurs en série, mais ils s'efforcent de clarifier ce qu'ils disent être une branche mal comprise du comportement humain. Certains veulent même se réapproprier et réhabiliter le concept de psychopathie lui-même.

"La plupart de ce que les gens pensent des psychopathes n'est pas ce qu'est réellement la psychopathie", déclare Louise Wallace, maître de conférences en psychologie médico-légale à l'Université de Derby, en Angleterre. "Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas un spectacle." Les traits psychopathiques existent chez tout le monde à un certain degré et ne devraient pas être glorifiés ou stigmatisés, dit-elle.

À certains égards, l'étude des psychopathes qui réussissent ramène le domaine au début. Dans son livre de 1941, The Mask of Sanity, l'influent psychiatre américain Hervey Cleckley a défini le profil de personnalité d'un psychopathe : une personne superficiellement charmante mais égocentrique et indigne de confiance qui cache un noyau antisocial.

Cleckley (qui a identifié plus tard le tueur en série notoire Ted Bundy comme un psychopathe) a tiré ses idées de personnes qu'il a vues dans des centres psychiatriques. Parmi ses descriptions de psychopathes, il y avait des gens qui pouvaient garder un couvercle sur le pire de leur comportement. Il a esquissé le profil d'un homme d'affaires psychopathe, par exemple, qui travaillait dur et semblait normal, à l'exception des épisodes d'infidélité conjugale, d'insensibilité, de consommation d'alcool sauvage et de prise de risques.

Au cours des décennies suivantes, les chercheurs qui voulaient étudier la psychopathie l'ont souvent fait dans les prisons. Et ainsi, alimenté par des représentations sinistres dans des livres et des films, le profil psychopathique initialement envisagé plus largement par Cleckley est devenu étroitement associé à des criminels dangereux et violents dans les sphères publique et universitaire.

Ce point de vue est aujourd'hui remis en cause. Au cours des 15 dernières années environ, la psychiatrie a adopté ce qu'on appelle une approche dimensionnelle, basée sur l'idée d'échelles et de spectres de gravité des traits et des symptômes. Cela a remplacé l'approche catégorique, qui adoptait une vision plus binaire des syndromes mentaux et évaluait si les conditions étaient présentes ou non.

Voir la psychopathie à travers cette lentille différente a ouvert de nouvelles portes aux chercheurs. Ils n'avaient plus besoin de travailler dans les prisons pour étudier la psychopathie. Au lieu de cela, ils pourraient recruter des groupes de la population générale, les dépister pour les traits psychopathiques et enquêter sur le comportement et la biologie des personnes « normales » atteintes de psychopathie réussie ou légère. "La plupart des individus psychopathes vivent simplement autour de nous", explique Désiré Palmen, chercheur en psychologie clinique à l'Université des sciences appliquées d'Avans aux Pays-Bas.

Équilibré par l'audace

La psychopathie est un composite de plusieurs traits en interaction. Le modèle traditionnel d'un esprit psychopathe se concentre sur la méchanceté et la désinhibition. En termes psychologiques, la méchanceté est une recherche agressive de ressources sans égard pour les autres. La désinhibition se manifeste par un manque de contrôle des impulsions. Les personnes possédant les deux traits ressentent peu ou pas d'empathie et ont du mal à contrôler leurs actions, avec des conséquences souvent violentes.

Dans le cadre de la récente refonte, les psychologues ont introduit un nouveau facteur : l'audace, qu'ils définissent comme un mélange de domination sociale, de résilience émotionnelle et d'audace.

"Vous pouvez considérer l'audace comme l'intrépidité exprimée dans le domaine des interactions avec d'autres personnes où vous n'êtes pas facilement intimidé, vous êtes plus affirmé, voire dominant avec les autres", déclare Christopher Patrick, chercheur de longue date en psychopathie, psychologue clinicien à la Florida State University, qui a souligné le rôle de l'audace dans un article de 2022 sur la psychopathie dans l'Annual Review of Clinical Psychology.

Une personne audacieuse n'est pas nécessairement un psychopathe, bien sûr. Mais ajoutez de l'audace à des degrés élevés de méchanceté et de désinhibition, dit Patrick, et vous pourriez avoir un psychopathe plus capable d'utiliser sa confiance sociale pour masquer les extrêmes de son comportement et ainsi exceller dans des postes de direction. En fait, il se peut que le degré d'audace soit étroitement lié au fait qu'une personne ayant des traits traditionnellement psychopathes puisse réussir sa vie.

D'autres traits psychopathiques peuvent également profiter aux personnes dans certaines carrières : la méchanceté, par exemple, se manifeste souvent par un manque d'empathie. "Dans le monde de l'entreprise, vous voulez quelqu'un qui puisse fonctionner sous pression et prendre des décisions rapides, peut-être sans faire preuve d'un haut niveau d'empathie, car il doit être capable de faire ces choix impitoyables", déclare Wallace.

Une étude menée en 2016 auprès d'employés d'une agence de publicité australienne, par exemple, a révélé que les cadres supérieurs obtenaient des scores plus élevés que les employés subalternes sur les mesures des comportements liés aux traits psychopathiques - comme être initialement charmant, posé et calme, mais aussi égocentrique, impitoyable et sans reproche.

D'autres recherches ont suggéré que le langage utilisé pour décrire le candidat idéal dans les offres d'emploi de cadres pourrait activement attirer des candidats présentant des traits psychopathiques. Dans un exemple particulièrement direct, une entreprise britannique a fait une annonce en 2016 pour une « superstar des ventes de nouveaux médias d'affaires psychopathes ! 50 000 £ – 110 000 £. L'annonce affirmait qu'un PDG sur cinq était un psychopathe et voulait un candidat avec ses qualités positives.

Certains ont même suggéré que les traits psychopathiques et les tendances associées telles que l'intrépidité et le narcissisme peuvent amener les gens à se comporter de manière héroïque. Une étude de 2018, par exemple, a suggéré que les premiers intervenants obtenaient des scores significativement plus élevés que les civils sur les mesures de la psychopathie, y compris la domination intrépide, l'audace et la recherche de sensations.

L'idée que certains traits psychopathiques pourraient être positifs ne plaît pas à tout le monde. "Il y a eu une grande, grande bataille à ce sujet", déclare Klaus J. Templer, consultant en psychologie organisationnelle et ancien de l'Université des sciences sociales de Singapour.

Les critiques contestent l'inclusion de l'audace comme trait psychopathique déterminant, dit Templer. Une étude de 2021 a demandé à plus de 1 000 étudiants d'être d'accord ou en désaccord avec des affirmations pour sonder des traits tels que la méchanceté (« Cela ne me dérange pas si quelqu'un que je n'aime pas se blesse »), la désinhibition (« J'ai pris de l'argent dans le sac à main ou le portefeuille de quelqu'un sans demander ») et l'audace (« Je suis un leader né »).

Les résultats suggèrent que des niveaux accrus de méchanceté et de désinhibition pourraient expliquer la variance des comportements antisociaux autodéclarés, tels que l'agressivité, le non-respect des règles et la consommation de drogue. En d'autres termes, l'audace était largement hors de propos.

Mais Patrick pense que certaines personnes ne correspondent pas à cette interprétation. D'autres recherches ont identifié des personnes qui obtiennent des scores plus élevés que la plupart en matière de méchanceté ou de désinhibition, mais qui ne semblent pas avoir de problèmes pour un comportement antisocial. L'audace peut faire la différence : certaines études suggèrent que l'audace peut être protectrice en termes de bien-être et de comportement au travail.

"Ils trouveraient plus facile de bavarder avec les gens et d'utiliser les gens et ainsi de suite", dit Patrick. Ce type de psychopathe qui réussit peut s'avérer totalement indigne de confiance, mais il apparaît initialement comme sûr de lui et capable, ajoute-t-il. "C'est ce que l'audace apporte à la table."

Une grande partie de ce débat académique est un héritage de s'appuyer sur l'étude de personnes qui ont commis des actes violents ou criminels pour évaluer et diagnostiquer la psychopathie, dit Wallace. "Une fois que vous étiquetez la psychopathie comme un trouble clinique caractérisé par une violence extrême, tous les traits d'ajustement positifs sont mis de côté", dit-elle. "Et maintenant, les chercheurs sont en train de revenir un peu en arrière sur eux-mêmes et de dire, attendez, qu'en est-il de toutes ces bonnes choses."

Une partie du problème, dit-elle, est que les chercheurs qui tentent d'étudier les traits positifs de la psychopathie n'ont pas leur propre version de l'outil de dépistage utilisé pour identifier les cas plus graves. Il s'agit d'une liste de contrôle axée sur les effets de la désinhibition et de la méchanceté développée par le psychologue canadien Robert Hare et immortalisée dans le livre de 2011 The Psychopath Test, de Jon Ronson.

Pour combler cette lacune, Wallace a aidé à produire une échelle de psychopathie réussie : une échelle de 54 questions conçue pour identifier et évaluer les traits psychopathiques dans la population générale. Elle espère que l'échelle, actuellement en cours d'examen au Journal of Personality Assessment, aidera les chercheurs dans le domaine à évaluer, par exemple, la prévalence d'une psychopathie réussie sur le lieu de travail ou les traits psychopathiques chez les personnes occupant des postes de pouvoir et de leadership. L'échelle demande aux répondants s'ils sont d'accord avec des déclarations telles que « Gagner du succès peut être difficile ; tout est une question de survie du plus apte.

"Je pense que l'échelle est nécessaire, car pour le moment, une recherche réussie sur la psychopathie, c'est presque comme tâtonner dans le noir", dit-elle. "La seule façon de faire avancer la recherche est de pouvoir mesurer ces traits."

Finalement, Wallace espère que l'échelle aidera plus de gens à réaliser qu'une personne ayant des traits psychopathiques n'est pas toujours quelque chose dont il faut avoir peur. "Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur les individus qui sont élevés sur les traits psychopathiques prototypiques et comment ils s'engagent dans leur vie quotidienne", dit-elle. "Et c'est parce que nous nous sommes perdus dans cette idée d'Hannibal Lecter."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI