Ces pensées suicidaires qui assaillent tant de patients atteints de Covid long

Comment le « Covid long » joue-t-il sur le nombre de tentative de suicide ?

Membre du conseil de laboratoire du CERMES3. Membre du Haut Conseil de la Santé Publique ( HCSP ), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé. Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.

Atlantico : Alors qu'une part majeure de la population a été affectée par le Covid-19 sans gravité, certains patients souffrent d'un « Covid long » avec des symptômes souvent contraignants sur le long terme. Et la durée de cette maladie chronique fait si souffrir qu’elle conduit à une augmentation des pensées suicidaires. Comment le « Covid long » joue-t-il sur le nombre de tentative de suicide ?

Xavier Briffault : Tout d’abord, rappelons qu’il faudrait appeler Covid long, syndrome post-Covid. Il s’agit d’effets générés par le virus, mais qui persistent suite à une infection pas obligatoirement grave. Il peut s’agir d’atteintes neuro-cognitives, de troubles de la mémoire, d’une sensation de brouillard mental, des myalgies ou de troubles de l’humeur. On ajoute à cela une anxiété majorée car les patients ne savent pas ce qu’ils ont. Souvent, ils ne trouvent pas de solution, les symptômes persistent et cela majore le risque suicidaire.

Dans certains cas, la longueur du syndrome post-Covid donne l’envie d’en finir car on ne voit pas d’autre solution pour calmer ses symptômes. Lorsque l’on voit les symptômes du syndrome post-Covid, ils sont polymorphes et évanescents, ils ressemblent à la maladie de Lyme où le facteur causale est déjà bien identifié. Le système nerveux est envahi avec des syndromes neuro-psychiatriques et le fait de ne pas trouver une solution à ses problèmes crée une errance médicale causant une dégradation de l'état général du patient. Le patient se sent alors dans une impasse créant un élément suicidogène.

Comment l’infection joue-t-elle sur l’état général du patient ?

À Lire Aussi

Covid- 19 : le lourd impact de la quarantaine sur la santé mentale des confinés

L’infection à la Sars-Cov-2 a des effets physiologiques avérés en termes d’inflammation qui est elle-même un élément impliqué dans la genèse des troubles psychiatriques, en particulier de la dépression. Quand la douleur devient intolérable, elle est un élément déclencheur majeur du passage à l’acte suicidaire. Par ailleurs le virus est neurotrope donc il infecte le cerveau et crée des dégâts locaux en perturbant les circuits neuronaux. Ces derniers étant impliqué dans la dépression et le mécanisme du suicide.

Comment le Covid a fait évoluer le nombre de tentatives de suicide en France ?

En France, avant le Covid, le suicide c’était 12 000 morts par an, 200 000 tentatives sur trois millions de personnes prises de dépression chaque année. Depuis le début de la crise sanitaire, on a multiplié par deux ou trois le nombre de personnes présentant un état dépressif avéré selon l’enquête Covid Prev de Santé Publique France ainsi que des troubles du sommeil. Ces deux symptômes sont des troubles prédicateurs du passage à l’acte suicidaire. De ce simple fait, on pouvait s’attendre à une augmentation des passages à l’acte sous la forme de tentative.

Un suicide est le fait de se tuer volontairement. La cause la plus principale d’un suicide est une souffrance atroce, intolérable, associée au fait qu’il n’y a pas d’autre solution que de se tuer pour la supprimer. Le suicide est causé par une dépression sévère associée à des traits de caractères spécifiques que sont l’impulsivité, l’hostilité et des troubles des fonctions exécutives comme la capacité à raisonner. La notion de douleur est extrêmement importante car cette souffrance psychologique est entre la dépression et la douleur physique.

Aujourd’hui, vers qui devrait se tourner une personne atteinte de Covid long aux pensées suicidaires ?

Aujourd’hui, il y a un numéro d’urgence : le 31 14. C’est un numéro d’écoute avec un vrai retour professionnel. Lorsque des gens ont des pensées suicidaires, ils peuvent appeler ce numéro, ils seront épaulés par des professionnels.

À Lire Aussi

Le monde d’après le Covid sera-t-il surtout celui d’une génération à-quoi-bon ?