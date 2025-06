Troubles alimentaires

Ces nouveaux troubles du comportement alimentaire que génère la quête du corps parfait sur les réseaux sociaux (et tout particulièrement chez les jeunes hommes)

Sur Instagram ou TikTok, les contenus prônant une silhouette athlétique et sculptée se multiplient. Derrière cette tendance en apparence saine, une nouvelle forme de trouble alimentaire gagne du terrain, en particulier chez les jeunes hommes : le Muscularity-Oriented Disordered Eating (Mode). Entre régimes hyperprotéinés, surveillance obsessionnelle de l’apport en macronutriments et usage de compléments voire de stéroïdes, ce culte du muscle altère la santé mentale, les relations sociales et le bien-être émotionnel. Une dérive encore mal reconnue, mais aux conséquences déjà bien réelles.