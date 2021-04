Ces menaces de thromboses qui planent sur le capitalisme

L'Ever Given, surchargé de container, a bloqué le canal de Suez pendant plusieurs jours.

Trop de containers sur l’Ever Given dans le canal de Suez, trop de crédits à Greensill et à Archegos...

24 mars : l’Ever Given, surchargé de containers, s’échoue sur une berge du canal de Suez, bloquant plus de 400 bateaux et 10% du commerce maritime mondial. Peut-être victime de son poids de 220 000 tonnes, d’une erreur de pilotage, d’une rafale de vent, de sa taille (400 mètres), de l’inertie, il s’immobilise. Aussitôt les marchés s’affolent, le prix du pétrole monte, puisqu’il en faudra plus aux bateaux s’ils ne peuvent pas emprunter le canal, voie la plus courte, d’autres prix peuvent augmenter, avec des inquiétudes, des pénuries naître, des composants électroniques être bloqués…

La suite catastrophique continue : est-ce que la société propriétaire taïwanaise du bateau, Evergreen Marine, va résister à ce choc, les assureurs pouvoir payer les 6 à 10 milliards de dollars de dommages dont on parle ? Faut-il produire plus simple, plus près des marchés et oublier les économies de frais de transport, après celles sur la production grâce à une main-d’œuvre moins chère en Chine ? Une autre fragilité des chaînes de production apparaît, après celles que le COVID-19 a montrées : voilà une thrombose maritime.

25 mars : Greensill défaille. C’est une société financière qui paye les fournisseurs X,Y et Z de l’entreprise A qui les payera plus tard, moyennant commissions, ces reconnaissances de dette de A étant placées par le… Crédit Suisse à ses clients L,M,N contre une rémunération plus attractive que le marché ! Un jeu de crédits croisés qui suppose que A paye et qu’un assureur garantisse les accidents éventuels. Sauf si l’assureur se retire, ce qui force la banque à payer les détenteurs de papier, puis à se retourner vers A et les autres entreprises de la noria.

La suite catastrophique continue : les entreprises disent alors avoir quelques difficultés à régler ! Et ce ne sont pas des PME : GFG Alliance, de Sanjeev Gupta pour 1,3 milliard de dollars (le groupe sidérurgique qui emploie 2 000 salariés en France), le groupe minier Bluestone Resources pour 850 millions ou la start-up Katerra pour 400. A voir et à vérifier bien sûr, mais on parle de plus de 3 milliards de pertes, sur un encours de 10. Le client d’une banque fait crédit à une société financière pour qu’elle fasse crédit à une société, sachant que cette dernière en a bien besoin : thrombose de crédits privés, croissants et enchevêtrés. À Lire Aussi Relire Orwell permet de se rendre compte que "la main invisible" d’Adam Smith ressemble de plus en plus à celle de Big Brother

26 mars : Archegos fait faillite, une société qui gère (dit-on) les 10 milliards de dollars de la famille Bill Hwang, financier américain au passé trouble. Pour gagner plus, elle spécule en s’endettant pas cher, à la recherche de l’« effet levier », sauf s’il devient « effet massue ». Alors, victime du poids de sa dette, on parle de 20 à 30 milliards, et d’une erreur d’achat d’actions, ViadcomCBS dit-on, qui se mettent à baisser alors qu’elles auraient dû monter, Archegos doit vendre ses autres actions à toute allure, les jeter par-dessus-bord.

La suite catastrophique continue. Devant des ventes aussi massives et soudaines les prix des actions des belles sociétés chinoises géantes, Baidu et Tencent Music, et des sociétés américaines de médias, ViadcomCBS et Discovery, plongent. Les marchés poursuivent leur enquête : qui donc a prêté ces milliards ? Crédit Suisse et Nomura, banque japonaise, reconnaissent la faute et perdent 15% environ en quelques heures. Mais les bourses s’inquiètent de possibles ramifications, en attendant plus d’informations, et se détournent de la BNP ou de la Générale (on ne sait jamais), tandis que l’on apprend que les titres ont été vendus par Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui n’étaient que de simples intermédiaires… Thrombose de crédits bancaires dans une affaire familiale très connectée.

Rien de nouveau ? Non. L’histoire bancaire et financière est emplie de ces complications, irriguées par le crédit. Autrement rien ne pousse ! Sauf qu’il faut trouver un payeur final quand les choses tournent mal et se demander aussi pourquoi le bateau était si chargé, les clients si confiants pour financer si cher une entreprise, sans se demander si ceci ne cachait pas quelques faiblesses de sa part, ou encore les banquiers si compréhensifs pour prêter, à une société de portefeuille, plusieurs fois la valeur de ses actifs.

Mais attention quand même aux thromboses… de thromboses ! Quand on peut emprunter autant qu’on veut et que les placements sans risque ne rapportent plus, alors on emprunte plus pour jouer plus gros, en bourse ou sur des bateaux. Ce n’est pas parce que le prix du risque a disparu qu’il a disparu : c’est même le contraire.

