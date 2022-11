Ces implants dans le cerveau qui pourraient permettre de traiter la boulimie

Lluis Mir est directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle, émérite, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Membre du Comité permanent de planification scientifique 2022-2025. Lluis Mir est Dr. Honoris Causa des Universités UNMSM San Marcos de Lima, UBA de Buenos Aires et UL de Ljubljana, membre du Comité de Planification Scientifique (CSP) du Conseil International des Sciences (ISC).

Lluis Mir est Recipiendaire de la 2017 URSI Balthazar van der Pol Gold Medal, du 2015 F. Reidy award in Bioelectrics et du 2021 G. Milazzo prize in Bioelectrochemistry.

Il est également Président de l’URSI-France (Comité National Français des RadioSciences).

Lluis Mir est Ancien Président de l’EBEA (European BioElectromagnetics Association). Et ancien directeur du Laboratoire de Vectorologie et Thérapies Anticancéreuses, UMR 8203 CNRS, Université Paris-Sud et Institut Gustave-Roussy.