Ces Français juifs qui cherchent refuge en Corse

857 actes antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier.

Chris Tomlinson est un journaliste britanno-canadien qui travaille pour The European Conservative. Il s'intéresse aux migrations, à la politique européenne, à l'extrémisme de gauche et au terrorisme islamique.

Un rabbin de l'île française de Corse a déclaré que de nombreux Juifs de France l'avaient contacté pour s'installer sur l'île, car ils craignent pour leur sécurité personnelle sur le continent français, l'antisémitisme continuant à monter en flèche après le massacre de plus d'un millier de civils israéliens par le Hamas le mois dernier.

Levi Pinson, rabbin de Corse, a déclaré à la chaîne Europe1 qu'il avait reçu de nombreuses demandes de Juifs d'autres régions de France concernant la possibilité de s'installer sur l'île méditerranéenne : "De nombreuses personnes nous contactent pour s'informer des conditions de vie ici et pour nous parler d'un éventuel déménagement.

"Ils recherchent une région où ils peuvent vivre tranquillement avec leurs enfants", a déclaré le rabbin, qui a ajouté qu'au cours de la semaine dernière seulement, il avait reçu une douzaine d'appels téléphoniques de Juifs intéressés par l'île et qui envisageaient sérieusement de s'y installer.

Joseph, un juif qui s'est installé en Corse, a déclaré à la chaîne : "Il y a deux ans, j'ai fait ce choix précisément pour la sécurité, pour ne pas être importuné. A l'époque, il n'y avait pas encore cet antisémitisme latent".

Il a déclaré avoir choisi l'île "pour pouvoir marcher dans la rue sans regarder à gauche [ou] à droite, et pour avoir un cadre de vie qui nous permette de vivre notre religion et notre liberté en toute sécurité".

La Corse, connue comme l'île de beauté, possède une longue communauté juive historique et a protégé les Juifs dans le passé, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des membres du régime de Vichy ont tenté de déporter les Juifs de l'île, dont beaucoup avaient fui le continent pour se réfugier sur l'île.

Les autorités corses ont affirmé aux membres du régime de Vichy de l'époque qu'aucun juif ne vivait sur l'île, cachant ainsi des milliers de résidents, ce qui a permis à plus des trois quarts de la population juive de l'île de survivre à la guerre.

Si, dans les années 1940, l'antisémitisme et l'hostilité à l'égard des Juifs provenaient principalement des nazis et de leurs alliés, aujourd'hui, de plus en plus de Juifs en France sont confrontés à la discrimination et à la violence des musulmans, qu'ils soient immigrés ou nés en France.

Dès 2017, les médias français ont noté que les communautés juives traditionnelles de la banlieue de Paris subissaient un "exode interne" et fuyaient les quartiers en raison des niveaux croissants d'antisémitisme.

La tendance s'est poursuivie en 2019, selon un autre rapport, qui indiquait que le nombre de Juifs en banlieue parisienne diminuait rapidement.

Jérôme Fourquet, directeur de l'institut international de sondage et d'études de marché Ifop, a déclaré à BFMTV : "En quinze ans, le nombre de populations ou de familles juives s'est effondré dans toute une série de communes de Seine-Saint-Denis".

"A Aulnay-sous-Bois, le nombre de familles juives est passé de 600 à 100, au Blanc-Mesnil de 300 à 100, à Clichy-sous-Bois de 400 à 80, à La Courneuve de 300 à 80".

Alors que les juifs sont largement accueillis en Corse, la situation est assez différente pour les musulmans de l'île. En effet, au cours des années précédentes, les habitants se sont livrés à des actes de vandalisme et à des émeutes anti-musulmans, comme en 2015, lorsque de violentes émeutes anti-arabes ont éclaté pendant la période de Noël de cette année-là.

Les manifestants ont vandalisé une salle de prière musulmane, mis le feu à des exemplaires du Coran, et des centaines de personnes ont défilé dans les rues de la capitale corse, Ajaccio, en criant divers slogans, dont "Les Arabes, dégagez !".

L'été suivant, une autre émeute a éclaté lors d'une bagarre sur une plage entre des Nord-Africains et de jeunes locaux, après que les Nord-Africains eurent surpris les locaux en train de prendre des photos de femmes vêtues du maillot de bain islamique appelé "burkini".

L'année dernière, le célèbre nationaliste corse Yvan Colonna a été assassiné par un terroriste islamique radical après avoir tenu des "propos blasphématoires" à l'égard de l'islam.

M. Colonna a d'abord été plongé dans le coma après l'attaque, ce qui a déclenché des jours de protestations et d'émeutes en Corse. Il est finalement décédé quelques semaines plus tard dans un hôpital du sud de la France où il était soigné.

Cet article a été initialement publié par The European Conservative. A lire ICI.