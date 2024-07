Katherine FitzGerald est doctorante au Centre de recherche sur les médias numériques. Elle détient une formation universitaire en psychologie et en communication numérique. Elle a publié des articles dans des revues telles que la Harvard Kennedy School Misinformation Review et Media International Australia, et a apporté son expertise à de nombreux volumes édités. Elle utilise des méthodes qualitatives et d'ethnographie numérique pour étudier les théories du complot, le désordre de l'information et la production de connaissances sur les plateformes numériques.