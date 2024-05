"Ceci est mon corps" : un double sens pour une leçon de vie !

"Non, un corps blessé ou fragile ne pouvait pas arrêter la valeur d'une vie et sa propension au bonheur, mais l'injonction au dépassement personnel, incitant toujours à travestir sa vulnérabilité, ne permettait pas non plus de rendre hommage à la vérité de la blessure. Le seul moyen de vivre réconcilié avec soi-même, c'était de se débarrasser du mythe du surhomme autonome qui avance à la seule force du poignet, et de chérir les failles de son existence, non pas pour les transformer en or, mais en tant qu'espace où cultiver la pauvreté et la dépendance à autrui. Au fond, on pouvait se mentir autant qu'on voulait, on était tous pauvres et dépendants en puissance. Mieux valait s'y abandonner résolument pour être heureux en vérité." P 44/45

"C'est formidable que je vous voie aujourd'hui.

Hier justement je priais pour vous, sans savoir que vous étiez là, et le Seigneur m'a dit de vous dire ceci, mais je ne sais pas si ça va vous parler: « Votre vocation, Charlotte, c'est d'attirer les grâces et de les redistribuer autour de vous.».

Je n'avais pas besoin d'une réponse plus précise que celle-ci. Je repartis en ayant trouvé ce que je cherchais ici, confiante dans la direction que je m'apprêtais à prendre." P 129