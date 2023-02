« Ce sont les Américains qui ont créé le Covid-19 »

La Russie fait feu de tout bois contre les Etats-Unis en particulier et contre l’Occident en général.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La Russie fait feu de tout bois contre les Etats-Unis en particulier et contre l’Occident en général. Et elle a avancé un argument imparable.

Le Covid-19 a été inventé dans des laboratoires américains selon Igor Kirillov, le chef d’Etat-major russe. Et pour ce faire, ajoute-t-il, les Américains ont collaboré avec les laboratoires de Kiev. De quoi justifier la guerre contre l’Ukraine. Reste pour mettre fin au Covid-19 à faire la guerre aux Etats-Unis.

Plus d’Ukraine, plus de Covid. Plus d’Amérique, plus de Covid. Comme vaccin, les Russes ont des missiles. Mais contre la bêtise russe, il n’y a pas de vaccin !

Ps : Pour rester dans le ton de Igor Kirillov, notons que ce n’est pas Armstrong qui a mis le premier les pieds sur la Lune mais Armstrongovitch.