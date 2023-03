Ce que les “Lockdown Files” britanniques nous révèlent des erreurs des gouvernements occidentaux face au Covid

Ces révélations nous permettent d’avoir un regard cru sur les modalités de décision publique pendant la pandémie.

Atlantico : Au Royaume-Uni, le Daily Telegraph a révélé des milliers de messages échangés sur Whatsapp entre Boris Johnson et son ministre de la Santé, Matt Hancock, à l'époque de la pandémie. Ces messages, surnommés les « lockdown files », montrent comment des décisions de santé publique touchant des millions d'Anglais ont été prises. Que sait-on vraiment de ces messages ?

Charles Reviens : Il faut d’abord comprendre COMMENT ces message d’un ministre britannique clé ont été rendus publics, en noter à l’occasion que la presse générale et tabloid du Royaume-Uni contribue de façon décisive à rendre la vie publique britannique contemporaine beaucoup plus transparente et rigolote que celle de la France, comme le démontrent justement les « lockdown files ». Cette affaire tourne autour de Matt Hancock, ministre de la santé (Secretary of State for Health and Social Care) du 9 juillet 2018 au 26 juin 2021 dans le gouvernement de Theresa May puis celui de Boris Johnson. Matt Hancock a donc été au cœur du dispositif britannique de gestion de la pandémie covid, avec des fonctions comparables à celle d’Olivier Véran en France à la même époque.

Le 25 juin 2021 le Sun rend public les images d’une caméra CCTV (subtilement dissimulée dans le détecteur de fumée selon les Echos) en date du 6 mai 2021 montant Matt Hancock en train d’embrasser et d’étreindre Gina Coladangelo, son « amie » qu’il connaissait depuis ses années d’étude. Les images démontrent une très grande proximité entre les deux, alors même que les règles de distanciation publique autorisaient des contacts intimes avec des personnes extérieure à son ménage qu’à compter du 17 mai 2021. Il est ensuite apparu que Matt Hancock avait oublié de nommer officiellement Gina Coladangelo en tant que conseillère dans son cabinet.

Le non-respect par le ministre des règles de distanciation sociale couplé à la révélation d’une affaire extra-conjugale ont conduit à la démission de Matt Hancock dès le lendemain de la révélation du Sun. La suite ne manque pas non plus d’originalité puisque Matt Hancock a participé à l’émission de téléréalité « I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! » où on le voit en pleine jungle dans la boue ou en train d’attraper des serpents et des crapauds en compagnie de crocodiles sans que cela ne redresse son image dans l’opinion (il ne se représentera pas aux prochaines élections générales). Matt Hancock a ensuite rédigé avec la journaliste Isabel Oakeshott le livre Pandemic Diaries relatant la gestion du covid. Il semble avoir confié à cette occasion plus de 100 000 messages whatsapp à la journaliste qui les a fuités notamment au Daily Telegraph qui publie un site dédié à ce dossier depuis fin février 2023.

Ces révélations nous permettent d’avoir un regard cru sur les modalités de décision publique pendant la pandémie. Parmi les points saillants identifiés dans l’article des Echos sur le sujet, on peut noter que :

- la décision d'imposer le masque dans les couloirs des collèges et des lycées a été prise uniquement pour éviter un clash avec la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ;

- Matt Hancock a bataillé fin décembre 2020 pour fermer les écoles contre l'avis du ministre de l'Education Gavin Williamson ;

- Matt Hancock semble être à l’origine de la décision prise au début de la pandémie de ne pas tester systématiquement toutes les entrées en maisons de retraite, ce qui a contribué à la diffusion du covid chez les personnes âgées et est une des causes de la surmortalité covid au Royaume-Uni notamment particulièrement violente dans les premiers mois de la pandémie.

En quoi l’affaire des Lockdown files est-elle représentative des processus de décision touchant des millions de personnes pendant la crise de la Covid-19 ?

Il me semble particulièrement intéressant d’avoir grâce aux "lockdown files un accès concret et privilégié aux modalités de décision dans un grand pays démocratique voisin. On peut d’une certaine manière rendre grâce à Matt Hancock d’avoir contribué de façon décisive à ce grand déballage comme l’attestent les quelques exemples ci-après issus du site du Daily Telegraph.

La situation britannique est très différente de la France où le pouvoir exécutif a fait un usage extensif du conseil de défense dans son processus de décision. Cela ne peut pas dire que des contre-pouvoirs n’existent pas dans l’hexagone, la commission d’enquête du Sénat sur les cabinets de conseil étant un très bon exemple récent ayant fait l’objet d’une contribution de ma part en janvier 2022.

Sur le fond il ne faut pas oublier que la vie politique – donc la concurrence électorale et politique – ne s’arrête pas à cause d’un événement aussi exceptionnel que la pandémie covid. Donc il y a naturellement compétition pour la décision entre différents intérêts ou points d’attention (fonctionnement normal de la société versus risques de santé publique), entre différentes positions idéologiques (« enfermeurs » versus protecteurs de la liberté d’aller et de venir), entre départements ministériels (économie et finances versus santé et protection sociale), entre différentes stratégiques sanitaires etc. etc.

Donc merci à la diffusion des lockdown files et à Matt Hancock d’avoir permis pour tous ceux qui s’intéressent à la vie publique un accès complet à la réalité de la prise de décision dans une démocratie occidentale contemporaine.

En quoi cette affaire est-elle révélatrice des mauvais choix des autres gouvernements européens ? Quels sont les exemples similaires en Europe ?

Mes différentes contributions relatives à la pandémie covid-19 ont démontré la surmortalité rencontrée à quelques nuances près par tous les pays occidentaux par exemple par rapport à l’Asie, ceci particulièrement au cours de l’année 2020 avant l’utilisation prioritaire du vaccin fin 2020 comme « balle magique » des différents exécutifs permettant de concilier activisme gouvernemental et efficacité concrète.

La notion de « mauvais choix » exprimée dans la question n’indique les objectifs ou les considérations permettant justement de conclure à un « mauvais choix ». Il peut y avoir bien entendu les enjeux de santé publique, de stabilisation de l’économie ou de la société, mais il me semble important de ne pas oublier les considérations politiques et encore plus électorale.

A titre d’exemple, ma contribution de janvier 2022 sur le pass vaccinal et la volonté d’Emmanuel Macron « d’emmerder les non-vaccinés » indiquait que les décisions d’alors étaient beaucoup plus explicables par la volonté de séduire l’électorat âgé (très favorable à tous les types de pass) en particulier en captant la partie résiduelle de cette électorat encore fidèle à LR et Valérie Pécresse, que par des seules considérations de santé publique. Les résultats des deux tours des élections présidentielles 2022 démontrent de façon claire que cela a été tout sauf un mauvais choix en tout cas sur le plan électoral.