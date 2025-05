© AFP or licensors

RELIGION

Ce patriarche qui résiste à l’instrumentalisation de la religion orthodoxe par la Russie et la Turquie

Alors que la succession du patriarche de Constantinople approche, des nationalistes turcs réclament la révocation de la citoyenneté turque de l’archevêque Elpidophoros, candidat pressenti et modéré. Au-delà d’une querelle sémantique entre « Constantinople » et « Istanbul », c’est un affrontement stratégique qui se joue entre visions concurrentes du pouvoir religieux, impliquant la Russie, la Turquie et les équilibres précaires du monde orthodoxe.