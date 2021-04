Cabinet de curiosités : le bec du calamar, une arme redoutable et indestructible ; De nouvelles images spectaculaires du trou noir géant M87

Et aussi : Ces fourmis peuvent faire rétrécir ou repousser leur cerveau ! ; La Nasa reproduit la danse de la lumière autour de deux trous noirs supermassifs en orbite et c'est magnifique ! ; C'est la plus lointaine collision de quasar jamais observée !

Cabinet de curiosités : le bec du calamar, une arme redoutable et indestructible

L'ornithorynque. Avec son bec de canard, sa queue de castor, et ses pattes de loutres dotées d'aiguillons venimeux, ce mammifère ovipare est souvent le premier animal à nous venir en tête lorsque l'on parle des créatures les plus étranges que la nature ait à offrir. Et pourtant, les calamars n’ont pas à rougir de leur propre originalité : dix tentacules, trois cœurs (tout comme la pieuvre), une tête en forme de pointe et un cerveau toroïdal (car oui, les céphalopodes ont un cerveau en forme de donut, traversé par leur œsophage !). Le tout assorti d'un bec proche en apparence de celui du perroquet.

De nouvelles images spectaculaires du trou noir géant M87

Au tout début du XIXe siècle, les physiciens avaient déjà commencé à ébaucher le concept de trou noir et la théorie ondulatoire de la lumière avec les travaux de Michell et Young en Grande-Bretagne, Laplace et Fresnel en France. Aucun d'entre eux n'a certainement anticipé les observations faites aujourd'hui dans un domaine d'ondes électromagnétiques allant des photons radio aux photons gamma et montrant l'ombre de l'horizon des événements du trou noir M87* et enfin tout le jet de matière s'élevant au-dessus de son disque d'accrétion, jusqu'à quitter la galaxie elliptique géante hébergeant en son centre le trou noir supermassif.

Ces fourmis peuvent faire rétrécir ou repousser leur cerveau !

Les fourmis sont connues pour vivre selon une organisation sociale bien établie. Mais il semblerait que certaines d'entre elles, les fourmis sauteuses indiennes, voient les choses un peu différemment. Lorsque leur reine disparaît, elles en choisissent une nouvelle parmi leurs ouvrières. Et celle-ci subit alors des changements étonnants. Qui peuvent être renversés si la nouvelle reine est déchue.

La Nasa reproduit la danse de la lumière autour de deux trous noirs supermassifs en orbite et c'est magnifique !

Une paire de trous noirs supermassifs en orbite totalisant des centaines de millions de fois la masse du Soleil et avec leurs disques d'accrétion affecte d'une manière singulière les ondes lumineuses. La Nasa vient d'illustrer ce phénomène avec des images issues d'une simulation obtenue avec un superordinateur.

C'est la plus lointaine collision de quasar jamais observée !

Une équipe d'astronomes a utilisé plusieurs télescopes, dont Hubble, pour identifier méthodiquement des fusions de galaxies possédant chacune un quasar. Ce genre d'étude va aider les astronomes à mieux comprendre le rôle des fusions dans la croissance des galaxies et de leurs trous noirs supermassifs.

