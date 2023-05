BTP en Polynésie : La sécurité au travail, véritable credo pour le Groupe Boyer

La culture de la santé et de la sécurité au travail participe à la politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) développée par le groupe Boyer.

L’entreprise Boyer, numéro un du BTP en Polynésie, met la santé et la sécurité de son personnel au premier plan de ses priorités. Non seulement la prévention des risques est structurée de façon méthodique, mais elle est constitutive de la culture d’entreprise du groupe.

Chez Boyer, la sécurité n’est pas un « plus » qui viendrait agrémenter le savoir-faire des professionnels : elle fait partie intégrante de l’ADN du groupe. Créée en 1985, la TPE Boyer est d’abord spécialisée dans les fondations, puis se structure progressivement pour devenir une « major » régionale, capable de proposer l’éventail complet des savoir-faire du BTP, sur toute la Polynésie, c’est-à-dire une zone géographie d’une surface comparable à l’Europe. PourLaurent Seignobos, président directeur général du groupe Boyer depuis 1997, « nous abordons la question de la sécurité comme nous le faisons pour nos autres activités telles que la production, la maintenance, les ressources humaines : c’est-à-dire avec toute la rigueur et l’exigence dont nous somme capables ».

Une authentique politique QHSE associée à une vision humaniste du travail

La politique Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement (QHSSE) constitue la base du système de management du Groupe Boyer. Chaque salarié la connaît et s’est engagé à la respecter. Elle est affichée dans les locaux et dans les cantonnements des chantiers du Groupe. Elle est communiquée à tout nouvel embauché. « Pour nous, la sécurité, c’est également tout le temps : dès la conception d’un chantier, un plan de prévention est mis au point et rédigé par le coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé). Ensuite, nos chefs de chantier veillent à ce que toutes les consignes de sécurité soient correctement appliquées, au jour le jour, sur le terrain », insiste Laurent Signobos.

Comme l’indiquent les études à l’échelon national, les risques à anticiper et à prévenir dans le bâtiment et les travaux publics sont multiples. Les plus fréquents (48%), selon l’Assurance maladie, restent liés à la manutention manuelle et aux troubles musculosquelettiques qu’elle provoque. Ensuite, viennent les chutes de hauteur et de plain-pied (31%), puis les accident liées à l’outillage à main (15 %). Les proportions sont sensiblement les mêmes en Polynésie. « Nous veillons aussi à anticiper les risques liés à l’exposition prolongée au bruit excessif, les manœuvres d’engins, la manipulation de charges lourdes, le risque électrique, les chutes d’objets. Notre objectif ultime chez Boyer est le zéro accident corporel, afin que chacun puisse rentrer chez lui en bonne santé après sa journée de travail. Telle est notre conception d’une entreprise humaniste. Nous cherchons à en faire un état d’esprit permanent auprès de tous nos collaborateurs, une véritable culture d’entreprise », revendique Laurent Seignobos.

La sécurité commence par le respect rigoureux des consignes de base

Un exemple simple et quotidien : celui des équipements de protection individuelle (EPI), c’est-à-dire casques, lunettes anti-projections, chaussures de sécurité, gants, protections contre le bruit, protections respiratoires… Alors que ces équipements peuvent encore parfois être considérés dans de nombreuses entreprises comme des accessoires, voire comme des facteurs de moindre efficacité, ils sont considérés sur les chantiers du groupe Boyer comme un signe de professionnalisme basique mais prioritaire et vital. Laurent Seignobos fait la comparaison avec la rigueur dont, même les pilotes de Formule-1, doivent faire preuve : « Ceux-ci savent parfaitement que s’ils veulent mener une longue carrière sur les circuits, il doivent impérativement mettre leur casque à chaque fois qu’il prennent le volant, y compris pour un simple entraînement, car l’accident peut survenir dans les situations les plus routinières et les plus banales. C’est la même chose sur un chantier. Même lorsqu’il n’y a pas de risque évident, les EPI sont obligatoires ».

Plus largement, la culture de la santé et de la sécurité au travail participe à la politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) développée par le groupe Boyer. Aucun collaborateur ni aucune partie prenante ne doit être mis en danger. Dans l’environnement unique au monde de la Polynésie, ce respect de la vie est primordial.