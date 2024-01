Bill Gates est-il l’homme le plus dangereux du monde ?

"Pour Gates, son action humanitaire répond à deux objectifs : la popularité et le profit", affirme Roger Watson.

Roger Watson est un universitaire britannique, ancien professeur d'infirmières à l'université de Hull. Il est rédacteur en chef de Nurse Education in Practice et membre du comité de rédaction de WikiJournal of Medicine. Il a été le président fondateur de la Lancet Commission on Nursing et l'un des membres fondateurs du Global Advisory Group for the Future of Nursing (groupe consultatif mondial pour l'avenir des soins infirmiers). En 2020, M. Watson a été élu vice-président de la Conférence nationale des professeurs d'université. En 2022, il a été élu président de la Conférence nationale des professeurs d'université.

Ironiquement, j'écris cet article en utilisant le produit de Microsoft, pour lequel M. Gates est probablement le plus célèbre. Même quelqu'un qui utilise un ordinateur fabriqué par son grand rival Steve Jobs utilisera très probablement un logiciel Microsoft pour son traitement de texte et ses présentations. Mais demandez à quelqu'un ce qu'est Bill Gates aujourd'hui, et il l'associera également aux programmes de vaccination mondiaux via la Fondation Bill & Melinda Gates et, plus particulièrement, au programme de vaccination Covid. Mais Bill Gates, c'est bien plus que cela, et certaines de ses actions sont purement maléfiques.

Dans son nouveau livre, Gates of Hell, Daniel Jupp souligne tout d'abord la laideur indescriptible de Bill Gates. Cela peut sembler désobligeant et hors de propos, mais Jupp estime que son apparence physique explique en grande partie son caractère. D'une part, c'est un "nerd" et, d'autre part, il est intensément compétitif, ce qui, plus tard dans la vie, se traduit par un comportement de brute.

Des accusations d'agressions sexuelles à l'égard d'employés ont pesé sur lui pendant des décennies, mais n'ont jamais été prouvées. Il était associé à Jeffrey Epstein et se rendait fréquemment sur son île, mais les accusations d'abus sexuels et de pédophilie n'ont jamais été vérifiées. Jupp place son association avec Epstein - un délinquant sexuel avéré - au cœur de son divorce avec Melinda, sa femme depuis de nombreuses années. On peut se demander ce qui l'a attirée vers le richissime et puissant Bill Gates, mais, pour sa défense, ils se sont rencontrés très tôt et avaient des compétences et des ambitions similaires.

Microsoft s'est construite grâce à des pratiques commerciales extrêmement agressives. Ce que Gates voulait en interne chez Microsoft, il l'obtenait, et ce qu'il voulait en dehors de Microsoft était soit acheté, soit, à l'exception d'Apple, impitoyablement détruit. Au sein de l'entreprise, aucun relâchement n'était toléré. Les employés qui tombaient malades étaient traités sans pitié, comme en témoigne le licenciement d'un employé atteint d'un cancer et d'un autre qui avait subi une crise cardiaque.

La destruction du navigateur web Netscape a été réalisée par Microsoft, qui a rendu son propre navigateur Explorer disponible universellement et gratuitement sur presque tous les ordinateurs personnels. Mais Microsoft, du fait de sa position dominante dans l'industrie du logiciel, a fini par se heurter à la législation antitrust des États-Unis. Fait inhabituel pour Gates, il a perdu. La société a été condamnée à se scinder en deux entités distinctes, et la perception de Microsoft par le public s'est effondrée. Peu habitué à perdre, Gates réfléchit à l'avenir.

En 2000, il crée la Fondation Bill et Melinda Gates. Les activités de Bill Gates sont désormais presque entièrement consacrées au travail de la fondation. Sous prétexte de distribuer sa fortune, Bill Gates, qui fut un temps l'homme le plus riche du monde, a fait don de millions de dollars à sa fondation. Il n'est peut-être plus l'homme le plus riche du monde, mais en donnant des milliards de dollars, il semble être devenu tout aussi pauvre. Comment y parvient-il ?

La Fondation Bill & Melinda Gates a pour mission de rendre le monde meilleur. Elle finance des projets liés à la santé, principalement des programmes de vaccination, des programmes alimentaires, des programmes de planning familial et, plus récemment, des projets liés au climat. Il se peut que M. Gates croie sincèrement en ce qu'il fait et que ce soit pour le bien de l'humanité, mais il s'agit aussi d'une façade. M. Gates ne s'appauvrit pas parce qu'il utilise l'action caritative de sa fondation pour entrer en contact avec les dirigeants du monde entier et s'attirer leurs bonnes grâces. Lorsque ses projets nécessitent la fabrication de produits à grande échelle, par exemple des vaccins, il est inévitablement un actionnaire important des entreprises qui les fabriquent. Pour Gates, son action humanitaire répond à deux objectifs : la popularité et le profit.

Malheureusement pour nous tous, Gates adopte exactement la même approche pour son travail humanitaire que pour Microsoft. Il comprend essentiellement qu'il doit commettre des erreurs catastrophiques et casser certaines choses avant qu'un programme ou un produit ne soit couronné de succès. Cela peut fonctionner dans l'industrie du logiciel, mais pas lorsque des vies sont en jeu.

De plus en plus, il s'intéresse à la santé de la planète. Dans ce cadre, il influence désormais la législation et la politique dans le monde entier pour tout ce qui concerne les questions de changement climatique et de production alimentaire. Inexplicablement, il est largement considéré comme une autorité en la matière.

Naturellement, son intérêt pour le changement climatique n'est pas qu'académique. Il participe à un large éventail d'initiatives. Certaines d'entre elles sont carrément dangereuses, comme les projets visant à bloquer le soleil pour lutter contre le réchauffement de la planète. À cette fin, il finance des projets de géo-ingénierie dans le cadre desquels des substances sont libérées dans l'atmosphère, ce qui réduit la pénétration des rayons du soleil sur la terre. Nombreux sont ceux qui pensent que ces expériences sont déjà en cours, certains commentateurs sur Internet associant les projets de Bill Gates à ce que l'on appelle les "chemtrails", c'est-à-dire l'émission délibérée de substances non divulguées dans l'air par des avions. Quoi qu'il en soit, M. Gates prévoit des initiatives alarmantes qui, il y a quelques minutes encore, relevaient de la "théorie du complot". Et nous pouvons être sûrs que tous ces projets seront poursuivis dans la mesure où ils sont susceptibles de rapporter à Gates.

M. Gates possède plus de terres agricoles que n'importe quel autre propriétaire foncier en Amérique, et il continue d'en acquérir. La raison pour laquelle il possède ces terres n'est pas claire, mais il est obsédé par les émissions de méthane du bétail et souhaite que le monde se tourne vers d'autres formes de protéines, telles que la viande et les insectes cultivés en laboratoire. Bill Gates semble ignorer à quel point les gens ordinaires trouvent ces notions dégoûtantes, ce qui est pourtant le cas, presque autant que ses propositions visant à produire de l'eau potable à partir d'excréments humains. Mais, bien sûr, Bill n'est pas une personne ordinaire.

La modification des pratiques agricoles est une autre des obsessions récentes de Bill Gates. Il pense que l'Occident doit adopter des méthodes agricoles similaires à celles des pays en développement, tandis que l'Afrique doit adopter des pratiques agricoles plus occidentales. Il n'y a rien que Gates voit sans vouloir s'en mêler. Nous avons déjà des preuves de l'efficacité de Gates pour influencer les dirigeants mondiaux ; il était certainement dans les coulisses lors du traitement brutal des agriculteurs néerlandais concernant l'utilisation d'engrais à base d'azote.

Il n'a pas abandonné la lutte contre les maladies. L'un de ses derniers projets consiste à lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés afin d'éradiquer les maladies transmises par les moustiques. Les moustiques sont les principales causes de mortalité dans les pays en développement, et il ne fait aucun doute que ce projet repose sur des bases scientifiques solides. Toutefois, le problème de ce type d'initiatives réside en partie dans le fait qu'elles isolent un problème donné de son contexte plus large et d'autres considérations importantes. Nous ne savons tout simplement pas quel rôle jouent les moustiques dans notre délicate écosphère, mais si le projet de M. Gates se concrétise, nous ne tarderons pas à le découvrir.

Si M. Gates peut se prévaloir d'une expertise considérable en programmation et en affaires, étant autodidacte dans ces deux domaines, il est également autodidacte en matière de changement climatique et de science médicale. Il ne comprend tout simplement pas qu'il y a une limite à l'autodidaxie. Comme on dit des autodidactes, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Son manque de perspicacité est pardonnable, mais ce qui est insondable, si ce n'est pour des raisons de flatterie et de financement, c'est la raison pour laquelle tant de dirigeants mondiaux lui confient le bien-être de leurs citoyens.

Son modèle d'entreprise et de philanthropie fonctionne manifestement pour lui. Sa fondation a plus d'influence sur la scène mondiale que de nombreux États de taille petite ou moyenne, et il reste fabuleusement riche. L'enquête et le rapport spécial de Politico et Welt sur le déploiement du vaccin Covid ont montré que M. Gates est capable d'exercer un contrôle considérable sur d'importantes décisions internationales, qu'il s'agisse de décisions prises par des hommes politiques responsables ou par des groupes non responsables tels que l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).

Jupp soulève une question : les activités de Gates sont-elles sous-tendues par un désir d'élimination de la population mondiale ? Si c'est le cas, ce motif se cache-t-il derrière le déploiement de vaccins nocifs, son projet d'occulter le soleil et ses initiatives visant à mettre un terme à la consommation de viande ? Le jury n'a pas encore tranché. Curieusement, Jupp ne mentionne pas dans son livre la proposition remarquable de Gates d'abattre 70 millions d'arbres et de les enterrer.

Vous pouvez aimer ou détester Bill Gates. Mais si vous lisez ce livre, vous aurez du mal à l'aimer davantage ou à le détester moins.

L'article a été initialement publié dans The European Conservative.