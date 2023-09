Beaucoup pensent que la fumée du cannabis est inoffensive, un médecin explique pourquoi cette croyance met les gens en dangers

Une femme fumant du cannabis aux Etats-Unis.

Bien que la consommation de tabac soit en baisse chez les adultes aux États-Unis, la consommation de cannabis est en augmentation. Les lois et politiques régissant la consommation de tabac et de cannabis évoluent également dans des directions différentes.

Les politiques antitabac deviennent de plus en plus restrictives, avec des interdictions de fumer dans les lieux publics et des limites de vente, comme l'interdiction des produits aromatisés à l'échelle de l'État. En revanche, de plus en plus d’États légalisent le cannabis à des fins médicales ou récréatives, et des efforts sont déployés pour autoriser des exceptions au cannabis dans les lois antitabac.

Ces changements signifient qu’un nombre croissant de personnes sont susceptibles d’être exposées à la fumée de cannabis. Mais dans quelle mesure la fumée directe et secondaire de cannabis est-elle sûre ?

Je suis médecin de soins primaires et chercheur dans un État où le cannabis est désormais légal pour un usage médical et récréatif. Mes collègues et moi étions intéressés par l’évolution des opinions sur la sécurité de la fumée du tabac et du cannabis en cette période de consommation et de commercialisation croissantes du cannabis.

Dans notre enquête menée auprès de plus de 5 000 adultes américains en 2017, 2020 et 2021, nous avons constaté que les gens pensaient de plus en plus que l'exposition à la fumée de cannabis était plus sûre que la fumée de tabac. En 2017, 26 % des personnes pensaient qu’il était plus sécuritaire de fumer un joint de cannabis qu’une cigarette quotidiennement. En 2021, plus de 44 % ont choisi le cannabis comme option la plus sûre. Les gens étaient également plus susceptibles de considérer la fumée secondaire de cannabis comme étant « totalement sûre » par rapport à la fumée de tabac, même pour les groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes.

Malgré ces points de vue, de nouvelles recherches soulèvent des inquiétudes quant aux effets sur la santé de l’exposition à la fumée de cannabis.

Les opinions sur le cannabis correspondent-elles à la science ?

Des décennies de recherche et des centaines d’études ont établi un lien entre la fumée de tabac et plusieurs types de cancer et de maladies cardiovasculaires. Cependant, beaucoup moins d’études ont été réalisées sur les effets à long terme de la fumée de cannabis. Puisque le cannabis reste illégal au niveau fédéral, il est plus difficile à étudier pour les scientifiques.

Il a été particulièrement difficile d’étudier les conséquences sur la santé qui peuvent prendre du temps et nécessiter une exposition plus lourde à se développer. Des analyses récentes de la recherche sur le cannabis et le cancer ou les maladies cardiovasculaires ont révélé que ces études étaient inadéquates parce qu'elles portaient sur relativement peu de personnes fortement exposées, ne suivaient pas les gens pendant suffisamment longtemps ou ne prenaient pas correctement en compte le tabagisme.

De nombreux défenseurs soulignent l’absence de résultats clairs sur les effets négatifs sur la santé de l’exposition à la fumée de cannabis comme preuve de son innocuité. Cependant, mes collègues et moi pensons qu’il s’agit d’un exemple de la célèbre citation scientifique selon laquelle « l’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence ».

Les scientifiques ont identifié des centaines de produits chimiques dans la fumée de cannabis et de tabac, et ils partagent bon nombre des mêmes cancérigènes et toxines. La combustion du tabac et du cannabis, que ce soit en fumant ou en vapotant, libère également des particules qui peuvent être inhalées profondément dans les poumons et causer des lésions tissulaires.

Des études animales sur les effets du tabac passif et de la fumée de cannabis montrent des effets similaires et préoccupants sur le système cardiovasculaire. Ceux-ci incluent des troubles de la dilatation des vaisseaux sanguins, une augmentation de la pression artérielle et une diminution de la fonction cardiaque.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer le risque de cancer du poumon, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral que pose la fumée de cannabis, ce que l’on sait déjà a suscité des inquiétudes parmi les agences de santé publique.

Pourquoi les opinions sur le cannabis sont-elles importantes ?

La façon dont les gens perçoivent la sécurité du cannabis a des implications importantes sur sa consommation et sur les politiques publiques. Les chercheurs savent, en étudiant le cannabis et d’autres substances, que si les gens pensent qu’une chose est moins risquée, ils sont plus susceptibles d’en consommer. Les opinions sur la sécurité du cannabis façonneront également les lois sur l’usage médical et récréatif du cannabis et d’autres politiques, par exemple si la fumée de cannabis sera traitée comme la fumée de tabac ou si des exceptions seront faites dans les lois sur l’air sans fumée.

Une partie de la complexité des décisions concernant la consommation de cannabis réside dans le fait que, contrairement au tabac, les essais cliniques ont démontré que le cannabis peut avoir des avantages dans certains contextes. Il s'agit notamment de gérer des types spécifiques de douleur chronique, de réduire les nausées et les vomissements associés à la chimiothérapie et d'augmenter l'appétit et la prise de poids chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Il convient de noter que bon nombre de ces études n’étaient pas basées sur le cannabis fumé ou vapoté.

Malheureusement, même si la recherche sur Google sur le cannabis génère des milliers de résultats sur les bienfaits du cannabis pour la santé, bon nombre de ces affirmations ne sont pas étayées par la recherche scientifique.

J’encourage les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les avantages et les risques potentiels du cannabis à parler aux prestataires de soins de santé ou à rechercher des sources présentant une vision impartiale des preuves scientifiques. Le Centre national de santé complémentaire et intégrative dispose d'un bon aperçu des études sur le cannabis pour le traitement de diverses conditions médicales, ainsi que d'informations sur les risques potentiels.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.