Zéro pointé

BCE : la clé de voûte de la zone euro fait sa revue stratégique sans aucune stratégie

Cinq ans après l’arrivée de Christine Lagarde, la BCE s’auto-évalue… et se félicite. Publié à l’occasion du forum de Sintra, son rapport confirme la cible d’inflation à 2 % sans réexaminer ni sa pertinence ni les méthodes de mesure, écarte toute réflexion sur la transparence des votes ou l’audit de son colossal bilan, et impute la future volatilité des prix à l’IA, aux conflits ou au climat plutôt qu’à sa propre politique monétaire. Pour l’économiste Don Diego de la Vega, c’est une occasion manquée : sans contrôle externe ni « shadow committee », la banque centrale reste juge et partie, à l’abri de toute réelle contestation.